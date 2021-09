Listen af krav fra hotelkoncernen Comwell til Odense Kommune er lang og syvcifret.

Comwell er trætte af de vilkår, den driver det kommunalt ejede musik-, teater- og konferencehus Odeon under, som har givet underskud siden åbningen i 2017.

Blandt kravene fra Comwell er lettere adgang til den kommunale underskudsgaranti og en nybygget restaurant, køkken, og personalekontorer for næsten fem millioner kroner. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Et flertal i byrådet har derfor stemt for at skrive mere lempelige vilkår ind i forpagtningsaftalen for Odeon, for at undgå at aftalen med Comwell bryder sammen.

Der er i den oprindelig aftale givet en lovning på op til 15,5 millioner kroner i tilskud til underskudsramte kulturarrangementer, og med den nye lempelse betyder det, at Comwell nu vil være i stand til at hente lidt flere kommunale penge.

– Havde vi ikke genforhandlet aftalen, var alternativet et sammenbrud. Vi nærmede os en kritisk situation, og det ville tage lang tid og blive væsentligt dyrere for Odense Kommune, hvis vi skulle igennem et nyt udbud og finde en ny operatør, siger Stefan Birkebjerg Andersen, der er stadsdirektør i Odense Kommune, til avisen.