Du har måske prøvet, at en ukendt og rig onkel har skrevet fra Kenya, eller at en tekniker fra Microsoft har ringet og bedt dig installere et lidt for smart stykke software.

Da Else tog telefonen, havde svindlerne dog taget nye og mere sofistikeret metoder i brug.

En særlig venlig og dansktalende politibetjent fra Politiets Afdeling For Økonomiske Kriminalitet på Internettet ringede for snart en måned siden til Else og bad om hendes NemID-koder. Han ville stoppe svindlere i at optage et forbrugslån i hendes navn. Det skriver fyens.dk.

»Jeg er skrupforvirret, og jeg ved slet ikke, hvad han mener med alle de koder. Jeg er hunderæd for, hvad der skal ske, og derfor giver jeg ham det hele,« fortæller Else til avisen, som har valgt at give hende anonymitet.

Problemet var dog bare at politibetjenten selv var svindler, og Elses konto nu var lænset for 244.000 kroner.

Og det er selvom Else godt vidste, at hun ikke skulle give sin koder til NemID væk.

Heldigvis har banken hjulpet 236.000 af de stjålne kroner tilbage på hendes konto.

B.T. har tidligere skrevet om lignende sager, hvor svindlere har forsøgt at franarre godtroende borgere deres cpr-nummer og NemID-koder ved at udgive sig for at være offentlige myndigheder.

Politiet understreger dog, at lige meget hvad vil myndighederne aldrig spørge om personfølsomme oplysninger over telefonen.