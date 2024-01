For knap to år siden købte Sundhedsstyrelsen efter pres fra Sundhedsministeriet i al hast to millioner jodtabletter i forbindelse med Ruslands angreb på Ukraine og faren for 'væsentligt radioaktivt udslip.'

Prisen blev fuldstændig mørklagt, men nu kan B.T. afsløre, at det kostede knap 5.151.875 kroner at anskaffe de omdiskuterede tabletter.

Og ikke nok med det: De mange jodtabletter ligger stadig ubrugte hen med en tvivlsom og skrantende holdbarhed.

Af en ny aktindsigt i sagen fremgår det, at Sundhedsstyrelsen betalte et apotek i Skanderborg 4,4 millioner kroner for en million tabletter, mens Glostrup Apotek blev betalt 751.875 kroner for yderligere en halv million tabletter.

Sundhedsstyrelsen indkøbte yderligere en halv million tabletter gennem et EU-udbud til en ukendt pris.

Jodtabletter kan anvendes i tilfælde af radioaktivt udslip, fordi de kan blokere for optagelse af radioaktivt jod i skjoldbruskkirtlen.

Som B.T. tidligere har kunnet afsløre, udløber holdbarheden på tabletterne indkøbt fra danske apoteker allerede til maj, fordi Sundhedsstyrelsen gik imod Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og købte jodtabletter uden tørremiddel i beholderne.

Sundhedsstyrelsen oplyser dog i et skriftligt svar, at styrelsen forventer, at holdbarhedsdatoen kan forlænges, og styrelsen vil analysere holdbarheden, når tabletterne er tæt på udløbsdato. Tabletterne fra EU har en holdbarhed på fem år.

Af svaret fra Sundhedsstyrelsen fremgår det også, at det kun er en meget, meget lille del af de to millioner tabletter, der er blevet anvendt.

»En mindre del, omkring 2.000, er blevet sendt til danske ambassader placeret i nærheden af Ukraine,« skriver styrelsen.

Hvad er jodtabletter? Jod er et grundstof, som indgår i et hormon i skjoldbruskkirtlen.

I tilfælde af en nuklear ulykke kan radioaktivt jod spredes med luften og optages i kroppen, hvilket kan have skadelige bivirkninger såsom kræft.

Højdosis jodtabletter kan blokere for optagelsen af ​​det radioaktive jod i skjoldbruskkirtlen og på den måde begrænse de skader, som radioaktivt jod kan forårsage. Kilde: Vitusapotek

Hu hej vilde dyr

Indkøbet af jodtabletter blev i 2022 kritiseret på flere forskellige områder.

Til at begynde med afviste Sundhedsstyrelsen kategorisk, at indkøbet havde noget at gøre med krigen i Ukraine.

Men interne mails afslørede, at Sundhedsministeriet den 16. Marts skrev til Sundhedsstyrelsen, at »det ud fra forsigtighedsprincippet i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation i Ukraine vurderes, at der er behov for opjustering af den danske beholdning af jodtabletter«.

Af den nye aktindsigt i sagen fremgår det også, at Sundhedsministeriet pressede Sundhedsstyrelsen for, at indkøbet skulle ske hurtigt:

»Du må meget gerne vende tilbage hurtigst muligt, da sagen er af høj politisk interesse, og vi allerede i morgen har møde med ministeriet,« fremgår det af en mail sendt fra Sundhedsstyrelsen til Skanderborg Apotek, som Sundhedsstyrelsen endte med at købe en million jodtabletter af.

Indkøbet endte dog med at gå så hurtigt, at Sundhedsstyrelsen bestilte tabletter, der er svære at bruge til spædbørn, selvom spædbørn er den vigtigste målgruppe.

Og det anbefalede tørremiddel, der forlænger holdbarheden, kom heller ikke med i beholderne på grund af tidspres.

Intet udbud – højere priser

Priserne afslører også, at der er stor prisforskel på de to ordrer, som aldrig kom i udbud, fordi ministeriet vurderede, at opgaven hastede for meget.

Således betalte Sundhedsstyrelsen 0,75 kroner per tablet hos Glostrup Apotek, der stod for at levere en halv million tabletter, mens prisen per tablet var mere end fem gange så høj hos Skanderborg Apotek, der skulle have 4,4 kroner per tablet.

På spørgsmålet om, hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke købte alle tabletterne hos den billige leverandør, oplyser styrelsen følgende i en mail:

»Det er korrekt, at der er en vis prisforskel på de to leverandører. På indkøbstidspunktet havde ingen af de danske leverandører kapacitet til at producere de samlede to millioner tabletter indenfor en overskuelig fremtid. Det blev derfor prioriteret at have et dansk lager af jod på plads på trods af en forskel i pris. Vi må henvise til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for yderligere information.«

Sundhedsstyrelsen oplyser også, at de har mulighed for at købe op til to millioner jodtabletter yderligere gennem EU-udbuddet, men svarer ikke på, om der er planlagt et nyt indkøb af jodtabletter, når de nuværende udløber.