Nyfødte er den gruppe, der har størst behov for jodtabletter i tilfælde af nukleare uheld.

Derfor er nyfødte og gravide den primære målgruppe, når man indkøber jodtabletter.

Det til trods har Sundhedsstyrelsen købt en forkert type tabletter til netop spædbørn.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af en aktindsigt i indkøbet af to millioner jodtabletter.

Sundhedsordfører for Konservative Per Larsen kalder indkøbet ‘uheldigt’.

»Man kan undre sig over, at alt tilsyneladende kan gå galt,« siger han.

B.T. har gennem de seneste dage kunnet fortælle, hvordan Sundhedsstyrelsen talte usandt, da de i offentligheden afviste, at den store ordre på jodtabletter havde noget med krigen i Ukraine at gøre.

Interne mails dokumenterede nemlig, at krigen var anledningen til, at indkøbet skulle foretages.

En kendsgerning Sundhedsstyrelsen efterfølgende indrømmede over for B.T. efter at have stået stejlt på det modsatte i knap en måned.

Nu viser det sig også, at Sundhedsstyrelsen begik en fejl under indkøbet af de mange jodtabletter.

Det gør jod Når man indtager jod, bliver det optaget i skjoldbruskkirtlen. Det forhindrer, at eventuelt radioaktivt jod, som der kan være i forbindelse med en nuklear hændelse, bliver optaget. Dermed nedsætter man også risikoen for kræft i skjoldbruskkirtlen.

I tilfælde af nukleare udslip skal nyfødte i alderen 0-1 måned have en kvart jodtablet, og Sundhedsstyrelsen bliver derfor anbefalet af købe tabletter med en såkaldt krydskærv, så pillerne kan deles i fire.

Men styrelsen køber i stedet tabletter med en enkelt delekærv, det vil sige, at det er vanskeligt at dele dem i fire.

Det fremgår af en mail dateret 22. april fra en specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen til Chefkonsulent i Enhed for Strålebeskyttelse Kresten Breddam.

'De tabletter vi får produceret er med delekærv, således at de kan deles i to, men ikke fire. Det vil derfor være vanskeligt at administrere en ¼ tablet. Vil man kunne give spædbørn (0-1 måned) en halv tablet?,' spørger konsulenten.

Det afviser Kresten Breddam, der kalder det uheldigt og påpeger, at det netop var derfor, der var en anbefaling om at købe tabletter, som kan deles i fire.

'I parentes bemærket er det denne målgruppe, der er vigtigst, så det vil være ret uheldigt, hvis det er netop denne målgruppe, der ender med at være sværest at administrere,' svarer han.

Købet må altså siges at være 'ret uheldigt', for Sundhedsstyrelsen bekræfter over for B.T., at man har indkøbt jobtabletter, der kun kan deles i to.

Sundhedsstyrelsen spørger efterfølgende ledende overlæge ved afdeling for Nuklear Medicin på Herlev Hospital Lars Thorbjørn Jensen til råds om, hvorvidt det vil være muligt at dele tabletterne med en kniv og knuse indholdet, så det kan gives til nyfødte.

'Hvis der – ved en fejl? – er indkøbt jodtabletter, der ikke kan deles i fire, men kun i to, så er det lidt ærgerligt, men så må man (spædbørnsforældre, red.) dele den halve tablet med en kniv,' skriver Lars Thorbjørn Jensen.

Han gør i samme mail opmærksom på, at jodtabletterne skal være delelige med fire, da det er det WHO anbefaler.

Indkøbet vækker også undren hos sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Jens-Henrik Thulesen Dahl.

»Det lyder for mig, som om tingene er gået en lille smule for stærkt.«

Sundhedsstyrelsen forklarer til B.T., at det ikke har været muligt at købe tabletter med krydskærv, der hvor man har henvendt sig.

»Jodtabletter findes ikke i håndkøb i Danmark. Sundhedsstyrelsen har derfor indgået aftaler med to produktionsapotekere om at fremstille jodtabletter. Jodtabletterne er indkøbt med enkeltdelekærv (dvs. de kan deles i to), da de to apoteker ikke fremstiller tabletter med krydskærv (til fire),« oplyser pressechef i Sundhedsstyrelsen Tina Gustavsen.

Af samme svar fremgår, at det er forklaringen på, at der er indkøbt tabletter, som er sværere at give til nyfødte.

»Angående Spædbørn: Vi har købt de tabletter det var muligt at købe. Sundhedsstyrelsen har endnu ikke fastlagt en distributionsplan for jodtabletterne. Herunder udlevering til særlige målgrupper,« skriver hun.