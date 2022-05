Lægemiddelstyrelsens anbefaling var klar.

De to millioner jodtabletter, Sundhedsstyrelsen i marts igangsatte et indkøb af, skulle have en holdbarhed på fem år.

Alligevel endte Sundhedsstyrelsen med at købe tabletter, som kun kan holde sig i to år.

En beslutning, der giver anledning til hovedrysten på Christiansborg.

»Jeg synes, det er noget værre rod det her. Det virker, som om Sundhedsmyndighedernes indkøb sejler,« siger sundhedsordfører for Venstre Martin Geertsen.

Han vil nu bede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om en redegørelse i sagen.

Den korte holdbarhed er nemlig langtfra det eneste, der har givet anledning til kritik af Sundhedsstyrelsens pludselige indkøb af to millioner jodtabletter.

Først kunne B.T. afsløre, at styrelsen talte usandt, da den nægtede, at indkøbet havde noget som helst med krigen i Ukraine at gøre, men forelagt oplysninger i interne mail erkendte Sundhedsstyrelsen, at krigen var anledning til indkøbet.

Det gør jod Når man indtager jod, bliver det optaget i skjoldbruskkirtlen. Det forhindrer, at eventuelt radioaktivt jod, som der kan være i forbindelse med en nuklear hændelse, bliver optaget. Dermed nedsætter man også risikoen for kræft i skjoldbruskkirtlen.

Kort efter kunne B.T. fortælle, at der er blevet indkøbt forkerte jodtabletter til spædbørn til trods for, at styrelsen selv vurderer, at netop spædbørn var den vigtigste målgruppe i tilfælde af et nukleart uheld.

Og nu viser nye mail, som B.T. har fået aktindsigt i, at Sundhedsstyrelsen er gået imod Lægemiddelstyrelsen anbefalinger om tabletternes holdbarhed.

I en mail afsendt 26. april 2022 skriver to eksperter i Lægemiddelstyrelsen til Sundhedsstyrelsen:

»Vores faglige vurdering og konklusion er, at der skal ilægges tørremiddel til beholderne med kaliumiodid 65 mg tabletter,« og de to eksperter fortsætter:

»Vi regner med, at du melder det ud til produktionsapotekerne (...), at der skal ilægges tørremiddel samt går videre med evt. tillæg til kontrakterne.«

Men da Sundhedsstyrelsen henvender sig til apotekerne, gør de opmærksom på, at det vil koste ekstra og forlænge leveringstiden med fem til seks uger, hvis der skal tørrekapsler ved jodtabletterne, som kan forlænge deres holdbarhed fra to til fem år.

Den ene producent melder også klart ud, at forespørgslen om tørretabletter, som bliver sendt fra Sundhedsstyrelsen i slutningen af april, kommer sent.

»Lægemiddelstyrelsen har henvendt sig omkring fremstillingen af jodtabletter 5. marts 2022 – altså for næsten to måneder siden. Det er derfor lidt sent i processen at fremkomme med yderligere krav til produktet. Din udmelding om tørrekapsler er derfor lidt overraskende.«

Fakta: Derfor var tørrekapsler vigtige Her er Lægemiddelstyrelsens argumenter for, at der skulle lægges tørrekapsler i jodtabletterne. - Kaliumiodid kan nedbrydes ved kontakt med luft og vand til frit iod. Vands rolle er ukendt, men menes at bidrage til, at nedbrydningen går hurtigere. - Tabletternes egenskaber antages at ændre sig ved kontakt med luft/vand, hvilket kan give en hårdere eller blødere tablet. Dette kan medføre en forsinket udløsning ved brug og giver forsinket optagelse i kroppen. - Nedbrydningen kan have betydning for tabletternes indhold af jod, og hvordan det optages i kroppen - Lægemiddelstyrelsen vurderer derfor, at det er vigtigt med tørrekapslerne, så tabletterne kan holde sig længst muligt.

Herefter ender Sundhedsstyrelsen med at anbefale tørrekapsler, men det bliver ikke et krav, og tabletterne købes uden.

I en mail til B.T. bekræfter enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Jeanne Majland, at man anbefalede Sundhedsstyrelsen at indkøbe med tørrekapsler.

»Vi har i vores faglige input til Sundhedsstyrelsen opfordret til at indkøbe jodtabletter i en pakning med tørremiddel, da det vil sikre en længere holdbarhed end for tabletter i pakninger uden tørremiddel. Jodtabletter i pakninger med tørremiddel har en holdbarhed på fem år, mens de andre har en holdbarhed på to år.«

Pressechef i Sundhedsstyrelsen Tina Gustavsen oplyser i et skriftligt svar til B.T., at tabletterne er indkøbt uden tørrekapsler.

»De indkøbte jodtabletter opbevares i en egnet beholder, der beskytter mod luftens fugtighed samt lyspåvirkning, hvor der ikke er brug for ekstra tørrekapsler. Opbevaringstiden er sat til to år. Jodtabletternes holdbarhed vil blive analyseret igen efter to år, hvor der vil være mulighed for eventuel godkendelse af opbevaring i yderligere to år,« oplyser hun.

B.T. har siden begyndelsen af ugen forsøgt at få en kommentar fra Magnus Heunicke til sagen, men han er endnu ikke vendt tilbage.