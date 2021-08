AGF og Aarhus Kommunes planer om et nyt fodboldstadion var helt ude i skoven.

Faktisk var planen så langt ude i skoven, at Miljøstyrelsen Østjylland ikke vil ophæve fredskovspligten. Styrelsen afviser dermed Aarhus Kommunes forhåndstilkendegivelse om planerne om at placere et nyt fodboldstadion i fredskoven Kongelunden.



Det fremgår i en afgørelse som Miljøstyrelsen Østjylland har truffet.

Styrelsen begrunder afslaget med, at Aarhus Kommune ikke har »godtgjort, at stadion ikke kan placeres uden for fredskov, da placeringen i fredskov alene er begrundet i Aarhus Kommunes ønske om at holde alle de nuværende idrætsgrene samlet midt inde i Aarhus«

Derudover vurderer styrelsen ikke, at det er godtgjort, at stadion er et så væsentligt samfundsmæssigt formål, at det vejer tungere end hensynet til fredskoven, der både har væsentlig naturværdi og stor rekreativ værdi.

Aarhus Kommune havde i ansøgningen argumenteret for, at udtagelsen af 2,4 hektar skov til et stadion var en »beskeden størrelse i forhold til det samlede fredskovsareal på i alt cirka 650 hektar.

Desuden skrev kommunen, at de godt var opmærksomme på, at de 2,4 hektar skov er naturmæssigt særlig værdifuld, men at arealet ikke adskiller sig fra resten af fredningsloven.

De to argumenter købte styrelsen ikke. Der er ifølge dem ikke tale om et »beskedent skovareal«, og ifølge dem skulle skoven bevares som helhed, fremgår det.

Planerne var, at det nuværende kombinerede fodbold- og atletikstadion skulle opdeles. Med et nyt fodboldstadion kunne man samtidig ombygge det nuværende stadion til at være et særskilt atletikstadion.

Projekt Kongelunden arbejder nu i stedet med en løsning, hvor det nuværende stadion bliver revet ned og et nyt bygges op. Det fortæller Alvaro Arriagada, der er direktør for projektet.

»Vi er ærgerlige over, at vi ikke får muligheden for at arbejde videre med den plan, vi ønskede at have som mulighed. Både i forhold til økonomi og bæredygtigheden gav det god mening at placere et nyt stadion øst for Ceres Park.«

»Nu er planen, at vi river det gamle stadion ned og bygger det nye på den nuværende placering. Det er også en god løsning. Det er jo der, hvor aarhusianerne forventer, at man skal se fodbold.«

Den nye plan medfører dog, at kommunen også skal finde et sted, hvor man kan bygge et nyt atletikstadion. Afslaget påvirker både økonomien, men også AGF og atletikken.

»Vi må konstatere, at det er en dyrere plan, da vi skal til at bygge mere. Der bliver også en udfordring med genhusning af atletikken og AGF, når nedrivningen begynder. Vi tager en konkret beslutning om genhusning, når vi ved noget mere,« siger han.

»Det er nok ikke en overraskelse for dem, der ser fodbold i Aarhus, at vi skal rive det nuværende stadion ned. Det er en naturlig konsekvens af, at vi skal lave noget nyt og bedre. Der vil være en afgrænset periode med genhusning, som man må leve med. Vi har de lange lygter på og skaber noget godt til fremtiden.«