Han var splitternøgen – bortset fra ankelsokkerne – mens han i halvanden time udsatte en hest i Holbæk Rideklub for et seksuelt overgreb.

Misbruget af hoppen Florica fandt sted natten til tirsdag 24. august, hvor gerningsmanden blev fanget på rideklubbens overvågningsvideo, som politiet nu nærstuderer.

»Vi har fra et meget tidligt tidspunkt opfordret gerningsmanden til selv at henvende sig til os, men det er endnu ikke sket. Og foreløbig har vi valgt ikke at offentliggøre overvågningsmaterialet,« lyder det mandag fra vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Udover overvågningsbillederne har politiet også i flere omgange undersøgt gerningsstedet i og omkring hoppens boks for dna-spor, ligesom en dyrlæge har udarbejdet en grundig rapport om skaderne på hesten.

Ifølge hestens ejer – Mette Stentoft – er det tydeligt, at 15 år gamle Florica har været udsat for et seksuelt overgreb. Hesten var hævet og rød i skeden, ligesom der også var små rifter omkring skedeåbningen.

»Jeg er mega meget i chok. Jeg fatter ikke, at et menneske kan gøre det på den måde,« siger hun til B.T.

Hun har haft lejlighed til at se de afslørende optagelser fra videoovervågningen, og er ikke et sekund i tvivl om, at der er tale om samme gerningsmand, som for knap et år skændende en anden hest i Holbæk Rideklub.

»Gerningsmanden går fuldstændig ens begge gange på en ret speciel måde med armene langt ud fra kroppen. Næsten lidt hjulbenet. Man kan også se hans ansigt tydeligt.«

Da Mette Stentoft kom ud til sin hest morgenen efter overgrebet, var Florica urolig og ville umiddelbart ikke hilse på hende. Vis mere Da Mette Stentoft kom ud til sin hest morgenen efter overgrebet, var Florica urolig og ville umiddelbart ikke hilse på hende.

»Da han gik ind til min hest, havde han først smidt bukserne midt i staldgangen, så han faktisk kun havde skjorte på. Til sidst sætter han sine sko uden for boksen, og så går han ind til Florica kun med strømper på,« fortæller Mette Stentoft.

Da hun næste morgen møder sin hest på folden, vil den ikke som normalt hilse på hende, men løber faktisk lidt væk.

»Hun var urolig, og jeg kunne også se, at hun havde svedt, selv om jeg lige havde ordnet hende aftenen inden,« tilføjer hun.

Floricas skader viste sig trods alt heldigvis ikke at være lige så alvorlige og livstruende, som det var tilfældet for knap et år siden, da en anden hest i Holbæk Rideklub også blev udsat for et alvorligt misbrug.

Hesten Carli måtte aflives, da hun i september sidste år blev udsat for et tilsvarende seksuelt overgreb i Holbæk Rideklub midt om natten. Foto: Privat Vis mere Hesten Carli måtte aflives, da hun i september sidste år blev udsat for et tilsvarende seksuelt overgreb i Holbæk Rideklub midt om natten. Foto: Privat

Det skete natten til 11. september i fjor, hvor den otte år gamle fjordhest Carli måtte aflives på stedet i sin boks, efter at være blevet fundet lidende med blødende kvæstelser i bagenden. Også for et år siden blev den foreløbig ukendte gerningsmand fanget på video, da han kort før midnat sneg sig ind i stalden med en større flaske i hånden.

Først tre timer senere forlod han rideklubben igen – stadig med flasken i hånden.

Trods en dusør på 60.000 kroner er gerningsmanden til mishandlingen af Carli endnu ikke pågrebet, og politiet vil bestemt ikke afvise, at det kan være samme gerningsmand, der har aflagt de to heste besøg i deres bokse ved nattetide.

»Det er da en nærliggende hypotese, men ikke noget, som vi endnu har lagt os fast på,« understreger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.