Hvad der skulle være en stille og rolig aftengåtur, tog pludselig en voldsom drejning for Pia Christiansen og hendes lille hund Peanut.

Tirsdag aften ved 22-tiden kom de to gående fra Valdemarsgade mod Musikhusparken i Aarhus, hvor de skulle forbi skøjtebanen, inden de gik over vejen mod Rådhusparken.

Her bemærkede Pia Christiansen, at der stod to unge kvinder, der råbte 'hej' efter hendes lille hund.

De to gik derfor i retningen mod de unge kvinder, der virkede meget interesserede i at klappe og kæle for Peanut.

Men det skulle de aldrig have gjort.

Pludselig sprang tre unge fyre frem bag et hegn og affyrede fyrværkeri direkte mod Pia Christiansen og Peanut, så de måtte springe for livet.

»Jeg så den første raket komme susende, og så skyndte jeg mig at samle Peanut op på armen, og så løb jeg,« siger Pia Christiansen til B.T., der blev voldsomt forskrækket over oplevelsen.

Ifølge hende kylede de unge fyre små raketter hen ad fortovet i retningen mod dem. Og det gjorde de altså helt bevidst, er hun overbevist om.

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de alle sammen var i ledtog. Jeg blev lokket derhen af pigerne, og da jeg løb derfra, kunne jeg høre, hvordan de alle sammen var ved at dø af grin. Hvor afstumpet kan man være?«.

Det var en meget rystende lille Peanut, hun havde under armen, da de løb hjemad. Mens adrenalinen pumpede, skyndte Pia Christiansen sig derfor for at skrive et opslag på Facebook for at advare andre mod at gå i Rådhusparken.

»Vi er mange, der lufter hund derhenne. Der kunne være sket grimme skader, eller han kunne have revet sig løs af selen, løbet ud på vejen og være blevet kørt ned. Det kunne være gået grueligt galt,« siger Pia Christiansen.

Hunden Peanut har efter episoden været bange for at gå udenfor, siger dens ejer Pia Christiansen. Foto: Privatfoto Vis mere Hunden Peanut har efter episoden været bange for at gå udenfor, siger dens ejer Pia Christiansen. Foto: Privatfoto

Hun er ikke den eneste, der har oplevet at blive beskudt med fyrværkeri i Aarhus denne december.

For bare en uges tid siden var den også gal på Aarhus Ø, hvor der i den lokale Facebook-gruppe blev advaret mod »psykopater«, der kørte gennem bydelen og kastede bomberør ud af bilruden mod forbipasserende.

»Ud af mit vindue så jeg nogle farverige lysskær og høje brag. Da jeg gik hen til vinduet og kiggede ud, så jeg yderligere tre til fire skud, der blev affyret fra en hvid bil, der med lav hastighed kørte hen ad Dagmar Petersens Gade. De kørte på et tidspunkt forbi en cyklist, som flygtede ud i rabatten og ind imellem en masse både,« fortæller Sander Hørsted, der var vidne til episoden, til B.T.

Østjyllands Politi har også bemærket den kedelige tendens. Tidligere på ugen skrev de i døgnrapporten, at de havde modtaget en række anmeldelser om »uforsvarlig brug af fyrværkeri.«

Anmeldelserne går blandt andet på, at fyrværkeri bliver affyret langs jorden, efter huse og personer, og ikke op i luften, skrev de.

De minder derfor om, at det er strengt forbudt, og at Folketinget sidste år besluttede at skærpe straffen for at affyre fyrværkeri mod tilfældelige folk på gaden og mod beredskabspersonale.

Efter episoden i Rådhusparken har Pia Christansen haft svært ved at få Peanut ud af døren. Han plejer ellers ikke at være bange, siger hun. Heldigvis har de det derudover efter omstændighederne godt, og der skete dem ikke noget.

»Det er bare overhovedet ikke i orden, og jeg tænker bare: Sådan en vildfarende raket, hvad kan den ikke udrette af skader?«.

Det er tilladt at affyre fyrværkeri nu til og med den 1. januar 2022 – men altså kun op i luften, minder politiet om.