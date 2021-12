Simon Cederholm Lyhne stod tidligt onsdag morgen op til, hvad han troede skulle være en hyggelig dag på arbejdet.

Men da han gik hen imod sin Audi Q2 på H.N Clausens Gade i Aarhus Midtby, kunne han godt se, at der var noget, som var anderledes.

Bilen var nemlig placeret på fire mælkekasser og pist væk var fire spritnye fælge og dæk.

»Så stod den bare der på mælkekasser. Det er lidt tragikomisk, men mega frækt gjort. Jeg troede, der var nogle, som tog pis på mig, men nej, det var der ikke,« fortæller Simon Cederholm Lyhne og fortsætter:

»Jeg tænkte bare, 'det er fucking løgn. Det bliver en virkelig lang og irriterende dag, min bil kører ligesom ikke på mælkekasser' – så måtte jeg ringe til vejhjælp, forsikring og Audi, inden mælkekasserne knækkede sammen.«

Det var ikke nemt for Simon Cederholm Lyhne at køre på arbejde i morges. Vis mere Det var ikke nemt for Simon Cederholm Lyhne at køre på arbejde i morges.

Bilen nåede også at tage lidt skade nedenunder af de hårde mælkekasser. Så Simon Cederholm Lyhne måtte en tur forbi mekanikeren, og nu kører han igen på sommerdæk.

Bilen havde ellers kun stået der fra klokken 22 tirsdag aften til 05.45 onsdag morgen – men det var altså længe nok.

»De har virkelig været hurtige. Helt Formel 1-agtigt, de må have skiftet den på to sekunder,« siger Simon Cederholm Lyhne.

Simon Cederholm nåede kunne selv at nyde sine nye fæleg i 25 dage, før de blev snuppet. De har ellers kostet ham intet mindre end 23.000 kroner.

»Så hvis nogle ser et par fede Audi-fælge og helt nye dæk til salg online til en lidt for god pris, så er det sgu nok mine,« siger han.

Bilen havde disse 18", sorte Audi fælg på Continential dæk på. Vis mere Bilen havde disse 18", sorte Audi fælg på Continential dæk på.

Han har også bedt Facebook om hjælp. I et opslag efterlyser han nogle, der har set noget.

»Der er rigtig mange søde mennesker, der skriver, de leder efter dem og holder øje, men der er ikke nogen, som har henvendt sig med noget endnu,« fortæller han.

Der er ellers en belønning klar til den, der ved noget. I opslaget skriver Simon Cederholm Lyhne, at 'findelønnen = God'.

»Jeg regner ikke med, at nogen kan finde dem. Det er nok en umulig opgave. Men hvis de gør, så får de 5000 kroner,« siger Simon Cederholm Lyhne.

Simon Cederholm Lyhne. Vis mere Simon Cederholm Lyhne.

Han er dog også undrende over for, at der ikke er nogen, der har opdaget tyveriet.

»Jeg troede kun, sådan noget skete i provinsen – ikke midt i Aarhus C. Det er vildt. Det er meget godt, at folk ved, det også sker inde i Midtbyen. Man tænker, man er home safe herinde,« siger han.

Han er dog ikke den eneste, der har været udsat for Audi-tyveri i nat.

Mekanikeren, der måtte sætte nye dæk på Simon Cederholm Lyhnes bil, fortalte, at hele fire Audier var kommet ind, fordi de i løbet af natten var blevet fire dæk og fælge fattigere.

»De har tømt Aarhus for flotte Audi-fælge i nat,« afslutter Simon Cederholm Lyhne.