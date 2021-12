Har du måttet køre forgæves efter en pakke, en snack eller noget andet hos Circle K på Rosenvangs Allé i Højbjerg, fordi butikken har holdt lukket?

Så skal svaret findes i et lille firebenet skadedyr.



En rotte har nemlig været på spil på Rosenvangs Allé 218, der huser Circle K-butikken.

Her har rotten kæmpet sig igennem en mur, hvor den har formået at lave hul ind til lageret.

Derfor har Circle K holdt lukket de seneste par dage.

»Vi har lukket, fordi vi har opdaget en rotte. Den har ikke været inde i butikken, og skadedyrsbekæmpere har været her, og hullet er lukket,« siger Kirsten Grumstrup, pressekontakt hos Circle K.

Ifølge Kirsten Grumstrup er planen, at dørene igen åbnes om et par dage – dog med et enkelt forbehold.

»Vi regner med at åbne om et par dage, men vi åbner ikke før, vi er sikre på, at der ikke er flere rotter, så vi tager lige det forbehold. Vi skal være helt sikre,« siger hun.

Det er stadig muligt at tanke på stationen.