De kører i hele byen. I deres blå dragter og med en kæmpe firkantet rygsæk fyldt med mad.

Men maden i rygsækken er ikke fra pizzeriaet Il Locale i Aarhus. De har nemlig valgt, at sige nej tak til Wolt, Just Eat og andre udbringningsservices.

Og det er der én særlig grund til.

»Jeg synes, det er decideret udnyttelse, og de udpiner en i forvejen voldsomt presset branche,« siger Jakob Kristian Sørensen, der sammen med sin kæreste og far ejer Il Locale.

Det hele startede under første nedlukning af landet.

Il Locale havde kun takeaway tilbage, og de stod ikke til at få nogen hjælpepakker.

Helt usikre på fremtiden, gik de ud med en opfordring til Wolt og Just Eat, som de på det tidspunkt samarbejdede med.

Meldingen var klar: Sænk kommissionen, så længe landet er lukket ned.

»Vi regnede ud, at når de havde taget deres kommission, og vi havde betalt lønninger og råvarer. Så var der to kroner tilbage til os for en pizza. To kroner! Til en pizza for hundrede kroner!,” siger Jakob Kristian Sørensen og tilføjer:

»De tager op til 30 procent. Det er jo et helt sindssygt tal.«

Synes du, Wolt og Just Eat udnytter restauranterne?

Just Eat reagerede på kritikken og satte kommissionen lidt ned. Wolt fastholdt.

»Vi kom tøffende igennem nedlukningen, og så genåbnede vi hele sidste sommer. På den måde var vi mindre afhængige af takeaway. Men det rumsterede stadig i hovedet på os, at det var en underskudsforretning. Vi ville ikke klare en nedlukning mere med de kommissioner,« forklarer Jakob Kristian Sørensen om situationen.

Og så ramte anden nedlukning.

Men i anden omgang valgte Il Locale, at der måtte andre boller på suppen.

Derfor opsagde de alle samarbejder med Wolt og Just Eat og startede med at køre med egne bude. Det har siden vist sig at være en god forretning.

»Det kunne mærkbart aflæses på vores økonomi allerede efter en måned. Selvom antallet af ordrer måske faldt en smule - og det er ikke ret meget - så er vores indtjening per ordre langt højere,« siger Jakob Kristian Sørensen.

Økonomien er dog ikke den eneste grund til, at han er glad for beslutningen.

»Nu har vi også bude, der rent faktisk er glade for deres arbejde, og som ikke er på provision. Provisionen gør det jo farligt. De kører rundt i myldretiden og får flere penge, jo hurtigere de gør det,”«siger han og fortsætter:

»Så for os har det betydet mere liv i huset med egne bude, og så er det ovenikøbet en bedre forretning. Så selvfølgelig er det det, vi gør.«

De nye bude for Il Locale har været på gaden siden efteråret - og det er en beslutning, ejeren er meget glad for i dag.

Opfordringen fra Il Locale er også klar: Kære kollegaer, hvis I vil være med, så hjælper vi jer.

»Vi har hele tiden sagt til vores kollegaer, at vi har lavet en drejebog for, hvordan man gør. I kommer bare, og I får gratis adgang. Det kan redde jeres forretning.«

»Jeg vil skidegerne inspirere andre til at gå samme vej. Det er ikke særlig svært. På den måde får vi lavet lokale og gode arbejdspladser,« afslutter han.

B.T. Aarhus har forholdt Wolt og Just Eat kritikken.

Kommunikationschef for Wolt, Mikkel Tofte, svarer blandt andet:

»Jeg mener ikke, at vi er grådige. Wolt er et supplement til en velfungerende restaurant. Ekstra ordrer på toppen, fordi du under alle omstændigheder har tændt for kogepladen, lyset i køkkenet og venter på den næste ordre. Det er et supplement til restauranter, der har kapaciteten til at lave (meget) mere mad, men ikke har tilstrækkelig efterspørgsel til at udnytte kapaciteten optimalt.«

Direktør for Just Eat, Carsten Boldt, svarer blandt andet:

»For restauranter der selv leverer er provisionen 14 %, mens restauranter, hvor Just Eat også står for afhentning og levering, betaler 22. Dette synes vi bestemt ikke er dyrt, da vi hvert år bruger et meget stort tocifret millionbeløb på markedsføring og rabatter til vores næsten 1 million aktive kunder, hvor vi står for alt omkring leveringen, med indgået aftale med 3F, der sikrer vores leveringsbude fast timeløn, løn under sygdom, pension, feriepenge og mulighed for efteruddannelse.«

Se de fulde svar nedenfor.

Svar fra Wolt »Wolt er selvfølgelig ærgerlige over, når nogen vælger at opsige samarbejdet. Vi har gode samarbejder med dygtige restauranter i hele landet. Det er et samarbejde med alt fra enkeltmandsrestauranter til kæder, der genererer en betydelig indtægt for dem, der laver god mad. Det er i hvert fald erfaringen.



En indtægt, som jo netop er kommet i hus takket være den platform og den markedsføring, som Wolt tilbyder. At den kommer med et prisskilt, er ikke nogen hemmelighed, så når en samarbejdsaftale underskrives, kender begge parter til størrelsen på kommissionen.



Jeg mener ikke, at vi er grådige. Wolt er et supplement til en velfungerende restaurant. Ekstra ordrer på toppen, fordi du under alle omstændigheder har tændt for kogepladen, lyset i køkkenet og venter på den næste ordre. Det er et supplement til restauranter, der har kapaciteten til at lave (meget) mere mad, men ikke har tilstrækkelig efterspørgsel til at udnytte kapaciteten optimalt. Altså et supplement efter, at du har betalt din husleje, lønninger, elektricitet, bogholder, forsikring osv. Dine omkostninger ved de ekstra ordrer, Wolt genererer, er altså groft sagt moms, kommission og råvarer. Wolt skaber med andre ord en ekstra omsætning til en restaurant, og opkræver 30 % kommission for at levere ordren, for markedsføring, betalingshåndtering, logistik og kundesupport. Det er et regnestykke, som rigtig mange restauranter godt ved er svært at gøre billigere selv, hvis man også skal håndtere kunder lige så hurtigt, som Wolts kundeservice gør,« skriver Mikkel Tofte, der er kommunikationschef ved Wolt, til B.T.