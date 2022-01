Det er nemt at have stærke holdninger til ting. Det sker konstant på de sociale medier, hvor folk melder sig på banen med skarpe meninger om det meste. Det er de færreste, der ender med at gøre noget ved de ting, de prædiker.

Pizzeriaet Il Locale i Guldsmedegade i Aarhus hører IKKE til i den kategori. De har nemlig gjort noget ved det, de har brokket sig over på Facebook.

Under de to nedlukninger, vi har været igennem under corona, hvor restauranter måtte lukke ned for alt andet end udbragt mad, fik de bragt deres pizzaer ud af de store firmaer Wolt og Just Eat. To af takeaway-markedets giganter, der har bude kørende på hver en gade i hele byen året rundt.

Men prisen var for høj, mente man hos den lille restaurant i Guldsmedegade. De store ville have for meget for deres service, selvom restauranterne var i knæ. Desuden mente Jakob Kristian Sørensen, der er en af tre ejere af Il Locale, at budene hos de store firmaer arbejdede under alt for dårlige forhold.

Og hvad gør man så, når det ikke hjælper at klage sin nød? Man kan skrive et langt Facebook-opslag (det gjorde Il Locale) og vente på, at tingene ændrer sig, eller man kan tage pizzaspaden i den anden hånd og løse problemet selv (det gjorde Il Locale også!)

I stedet for at sende deres pizzaer afsted med bude fra de store firmaer har de lavet deres egen udbringningsservice. Efter et par måneder har det vist sig, at det er en god forretning at bruge sine egne medarbejdere.

»Nu har vi også bude, der rent faktisk er glade for deres arbejde, og som ikke er på provision. Provisionen gør det jo farligt. De kører rundt i myldretiden og får flere penge, jo hurtigere de gør det (hos Wolt, Just Eat osv., red.),« siger han.

Og det fører mig tilbage til der, hvor jeg begyndte. Facebook, Instagram og Twitter flyder over med holdninger til alt fra børneopdragelse til Mette Frederiksens sms'er. Der er hele tiden meget, der er for galt.

Enhver lokal borgergruppe har ophedede diskussioner om hundelorte på fortove og fyrværkeri. I andre fora er debatten meget værre, og nogle af de udsagn, folk skriver, er tæt på at være kriminelle.

Det er så uendelig nemt at mene noget bag tastaturet, hvor den værste konsekvens er et vredt modsvar.

Man må gerne være utilfreds, man må også gerne skrive det på de sociale medier, men en gang imellem er det godt at se, når brok bliver fulgt op af handling. Når kritik fører til en løsning. Fuldstændig som i den verden, der findes uden for skærmene. Der, hvor pizzaer bliver leveret til dig og mig.

Lad os få noget mere af det i 2022.