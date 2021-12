En 25-årig mand hørte et højt brag nede fra gaden på Chr. Wærums Gade i Aarhus natten til mandag klokken 04.15.

Da han kiggede ned på gaden gennem sit vindue, kunne han se, at en person gik igennem et smadret butiksvindue – og derefter kom personen ud med to stole i hænderne i retning af Aalborggade.

En kvindelig beboer i naboejendommen havde også hørt braget, og hun kiggede ligeledes ud af vinduet fra sit soveværelse. Hun så derfor også personen stå med to stole i hænderne.

Kvinden råbte af ham, hvorefter han løb ned ad Aalborggade mod syd med en stol i hver hånd.

Der blev derfor sendt en patrulje til stedet for at lave en gerningsstedsundersøgelse, men gerningsmanden var ikke at finde nogen steder.

Senere samme dag blev politiet kontaktet af den kvinde, der ejer butikken, som havde haft indbrud.

Hun fortalte, at hun havde fundet en annonce på DBA, hvor der var sat stole til salg, som hun var helt sikker på, var de stole, der var stjålet fra butikken.

Derfor kørte en patrulje ud til den adresse, der var tilknyttet salgsannoncen. Betjentene mødte her en 44-årig mand, der blev sigtet for indbrud – subsidiært hæleri.

Ved ransagning af adressen fandt betjentene dog ikke de stjålne stole. Efterfølgende kontaktede betjentene en 31-årig mand, som de havde fået mistanke om også havde været involveret i indbruddet.

Han blev desuden sigtet i sagen, men stolene var heller ikke på hans adresse.

Senere på aftenen fik politiet dog et tip om, hvor stolene var. De blev derfor hentet og bragt tilbage til ejeren.

Sagen bliver nu efterforsket nærmere for at finde ud af, hvilke roller de to mænd har haft, og om der kan have været andre personer involveret.