Efter et tip rykkede Østjyllands Politi mandag aften ud til et forsamlingshus i Brabrand, hvor 300 personer deltog i en bryllupsfest.

»Vi bliver mandag eftermiddag bekendt med, at der er planer om at afholde en stor bryllupsfest i et forsamlingshus i Brabrand, hvorfor vi mandag aften sender en patrulje til stedet,« lyder det i Østjyllands Politis døgnrapport.

300 personer er til stede på den pågældende adresse, da politiet ankommer mandag aften.

Da de gældende coronaregler betyder, at blandt andet forsamlingshuse skal holde lukket, så meddeler patruljen, at festen skal lukkes ned.

Dette bliver efterkommet, og gæsterne forlader stedet i god ro og orden.

Det skal nu vurderes, om der er grundlag for at sigte nogen for overtrædelse af coronareglerne.

»Vi er stadig ved at kigge på, om arrangørerne eller dem, der har lejet forsamlingshuset ud, skal sigtes,« fortæller kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, Janni Lundager, til B.T. Aarhus.

Herunder kan du se de gældende restriktioner:

Lokaler med erhverv, der lukkes:

Spillehaller

Kasinoer

Lege- og badelande

Forlystelsesparker og tivolier

Messer og lokaler til konferencer og foredrag

Lokaler til kulturelle aktiviteter, der lukkes:

Spillesteder

Teatre

Biografer

Museer

Kunsthaller

Kulturhuse

Forsamlingshuse

Folkehøjskoler

Selskabslokaler

Zoologiske anlæg

Akvarier

Lokaler til menighedsarrangementer og idrætsarrangementer med betalende tilskuere

Tiltag på serveringssteder:

Serveringssteder skal stoppe udskænkning af alkohol klokken 22 og lukke klokken 23

Generelt forbud mod salg af alkohol i perioden 22-05

Indendørs arealkrav på 2 kvadratmeter per gæst for siddende gæster og 4 kvadratmeter for stående

Krav om mundbind eller visir for personale med kundekontakt, uanset om de kan forevise coronapas

Krav om opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen samt krav om håndsprit.

Øvrige tiltag: