Den 27. december er kendt som 'Store byttedag'.

Kendt som dagen, hvor tusindvis af kunder plejer at få deres gaver byttet. Ja, faktisk så mange kunder, at man nærmest ikke kan gå hverken frem eller tilbage.

Men i år var langt anderledes. I hvert fald i Salling i Aarhus.

»Store byttedag er normalt en travl dag, hvor mange kombinerer udsalgsstart med at bytte de julegaver, der ikke passede i størrelsen. Men i år ser det anderledes ud, og langt færre kunder lagde vejen forbi Salling Aarhus i går,« fortæller marketingschef i Salling, Birthe Wiberg, til B.T.

Og på Twitter skriver Salling Groups administrerende direktør, Per Bank, at hele 39 procent færre gæster besøgte Salling i Aarhus i år i forhold til sidste år.

»Aarhusianerne er efterhånden blevet vant til en hverdag med Corona og er rigtig gode til at planlægge deres ture til strøget, så de ikke rammer de allertravleste dage og tidspunkter,« forklarer Birthe Wiberg og tilføjer:

»I stedet ser vi, at kunderne fordeler sig over hele vores åbningstid og primært kommer for at finde nogle gode ting på udsalg. Mange venter med gavebytteriet til senere – og vi bytter jo julegaver helt frem til 1. februar, så det haster jo heller ikke.«

Skulle du alligevel tage gaverne med ind forbi Salling de kommende dage, så forsikrer marketingschefen, at der er rigeligt med plads, og at Salling gør alt for at passe på hinanden.

»De nuværende coronarestriktioner med mundbind, ekstra håndsprit, afstandsmærker på gulvet og arealkrav giver en ekstra tryghed for både kunder og kollegaer,« siger hun.