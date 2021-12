Julen er hjerternes fest, og det indebærer åbenbart også lidt mere intimer stunder med både os selv og vores partner.

I hvert fald oplever den aarhusianske webshop en eksplosion i salget i juletiden.

Se her hvilket sexlegetøj, der er aarhusianernes favoritter i den søde juletid.

På en femteplads over aarhusianernes favoritter er en parboks. Den indeholder fire produkter, og det er meningen, at parrene åbner én låge om ugen, hvorefter de kan afprøve produktet. På den måde, kan boksen også bruges som en form for adventskalender. Og måske har den været ekstra populær ved Fifity Shades of Grey fans, i hvert fald indeholder den også bondage.

Lige efter parboksen kommer et produkt, der er tiltænkt mænd. »Få et blowjob hvor og hvornår, du har lyst. Der venter 12 centimeter i dybden og 5 centimeter i diameter, som gladeligt tager imod,« skriver Sinful om produktet.

Fra mand til kvinde. Her er nemlig et produkt, som du skal have »hvis det kun er de mest kraftfulde vibrationer, der kan gøre det for dig«. En bonusinfo er, at den også kan bruges til at massere kroppens ømme punkter. Det vides ikke, af hvilken grund så mange har købt den, at den ender på en tredjeplads.

Helt oppe på en andenplads er ikke overraskende et fjernbetjent æg. B.T. har nemlig tidligere beskrevet, hvordan disse er særligt populære i julefrokostsæsonen.

»Womanizer, woman-womanizer, you're a womanizer, oh«. Den kendte Britney Spears sang er også navnet på det største julehit i Aarhus.

Generelt kommer listen ikke bag på Rune Kjelsmark, der er presseansvarlig ved Sinful.

»De tre øverste produkter har fokus på kvindens nydelse, men de er samtidig oplagte at bruge sammen med sin partner. De er desuden lidt mere eksklusive, så det undrer mig ikke, at det er dem, der ligger i toppen lige nu. Her i juletiden ser vi typisk, at danskerne køber lidt dyrere produkter, som passer godt til en gave,« siger han til B.T.