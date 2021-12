Den søde juletid er over os, og det fejrer vi med julelys, julegaver ... og fjernstyret sex.

Det er i hvert fald oplevelsen hos de aarhusianske sexshops, hvis salg er eksploderet i julemåneden.

»Vi har flere besøgende i butikken, og vores onlinesalg er fuldstændig eksploderet. Salget er i hvert fald femdoblet her i juleperioden,« fortæller Pernille-Louise Lenskjold, der ejer Danmarks ældste sexshop, Tys Tys i Aarhus.

Danskerne handler ikke blot mere sexlegetøj i julemånederne, de køber også anderledes end vanligt – og her er særligt ét produkt særdeles populært.

»Der er meget stor interesse for fjernstyrede vibratorer med 'long distance'. Folk skal til julefrokoster, og så synes de, det er ekstremt sjovt at lege lidt. Så kan den ene være ude, og den anden kan styre vibratoren hjemmefra,« fortæller Pernille-Louise Lenskjold.

Og hvad i alverden er en fjernstyret vibrator? Det er en vibrator med en fjernbetjening. På den måde kan en part styre vibratoren på afstand, mens den anden er ude. Det kan for eksempel være sådan en her.

Pernille-Louise Lenskjold ejer Tys Tys, der er Danmarks ældste sexshop. De oplever, at salget er eksploderet i julen, og virksomheden er nu også kommet på Wolt, så danskerne kan få bragt deres sexlegetøj. Vis mere Pernille-Louise Lenskjold ejer Tys Tys, der er Danmarks ældste sexshop. De oplever, at salget er eksploderet i julen, og virksomheden er nu også kommet på Wolt, så danskerne kan få bragt deres sexlegetøj.

Derudover er der blevet solgt meget parlegetøj som forskellige spil og parjulekalendere.

»Vores julekalender har været så megapopulær, og den er udsolgt. Vi kunne have solgt mange flere, den blev simpelthen revet væk, det var fuldstændig vanvittigt, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Vi sendte 200-300 om dagen, og PostNord kunne ikke have dem i bilerne,« siger Pernille-Louise Lenskjold.

Samme oplevelse har de ved den aarhusianske online-sexshop Sinful.

»Julekalenderen har de sidste mange år være vores absolut mest populære produkt – og i år er bestemt ingen undtagelse. I Danmark er salget af julekalenderen faktisk steget med hele 90 procent i forhold til sidste år,« siger Rune Kjelsmark, der er presseansvarlig ved Sinful.

Også ved Sinful oplever man, at der er særlige tendenser i julen.

»Der er flere mænd, der køber julegaver med sexlegetøj til deres kvinder, end omvendt. Derfor er det også sexlegetøj til kvinder og par, der står øverst på salgslisten her i julemånederne. Kvinder køber flest æsker med forskelligt sexlegetøj og andre produkter, man kan bruge sammen som par, når de overrasker deres mænd juleaften,« siger Rune Kjelsmark.

Tonny Andersen og Mathilde Mackowski er stifterne af Sinful. Vis mere Tonny Andersen og Mathilde Mackowski er stifterne af Sinful.

Også ved Sinful ser man, at danskerne synes, det er sjovt at eksperimentere med fjernstyret sexlegetøj, når den ene part er til julefrokost. Faktisk er et fjernstyret æg nummer fire på listen over danskernes julefavoritter ved Sinful. Og så er sexlegetøj blevet mere udbredt generelt.

»I dag er det mere acceptabelt, at man både giver og modtager sexlegetøj i julegave, end det var for bare fem år siden. Det ser vi også på salget her i december, hvor omsætningen typisk er over 60 procent højere i forhold til januar,« siger Rune Kjelsmark.

Ved Tys Tys har Pernille-Louise Lenskjold et bud på, hvorfor salget går amok i julemånederne.

»Det er kold og mørkt, så man er lidt deprimeret, er man ikke? Så skal man have en orgasme at holde sig varm på. Folk vil bare ind i soveværelset og få varmen. Så sidder de og kigger på hinanden og tænker: 'Hvad skal vi lave?' Så danskerne er glade for sex i julen,« siger hun.