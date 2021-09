Har Aarhus de frækkeste par? Det tyder en opgørelse fra Sinful faktisk på.

Det har været en hed sommer – særligt for de aarhusianske par. Aarhus har nemlig som den eneste storby hele to produkter til par i top-5 over sommerens mest solgte sexlegetøj. Se hele top-5 lige her:

5. Dig og Mig

Parspillet Dig og Mig indeholder 90 kort, et timeglas og en terning. Foto: Sinful Vis mere Parspillet Dig og Mig indeholder 90 kort, et timeglas og en terning. Foto: Sinful

På 5.-pladsen over sommerens mest solgte sexlegetøj ligger det erotiske brætspil Dig og Mig. Spillet, der typisk bruges af par, indeholder 90 kort og en terning, der viser, hvem der skal give eller modtage instruktionerne fra kortet.

4. Obaiie Bondage

Det bløde reb skulle ikke efterlade nogen mærker i huden. Foto: Sinful Vis mere Det bløde reb skulle ikke efterlade nogen mærker i huden. Foto: Sinful

Efter megasuccesen 'Fifty Shades of Grey' løb over skærmen i 2011, har der været en stigende interesse for reb, pisk, håndjern og andet SM-legetøj. Derfor er det måske heller ikke så mærkeligt, at Obaiie Bondage lander på en 4.-plads. Rebet, der er ti meter langt, bruges særligt af par til eksempelvis fiksering.

3. Sinful BumBum

Designet ligner et tilspidset rosebud. Det gør pluggen nem at indføre. Foto: Sinful Vis mere Designet ligner et tilspidset rosebud. Det gør pluggen nem at indføre. Foto: Sinful

På 3.-pladsen over sommerens favoritter er silikone butt pluggen Sinful BumBum. Pluggen beskrives som en lille og effektiv begynderplugg, der måler 7,5 centimeter. Den kan bruges af alle køn. Den har den fordel, at bunden fungerer som stopper, og du kan derfor være helt sikker på, at den bliver, hvor den skal.

2. Sinful Curvy Double Pleasure

Legetøjet har hele to motorer med hver ti vibrationsindstillinger. Foto: Sinful Vis mere Legetøjet har hele to motorer med hver ti vibrationsindstillinger. Foto: Sinful

På 2.-pladsen over favoritterne er en såkaldt Magic Wand, der i kombination med en dildovibrator også er lavet til indvendig stimulering af G-punktet. Produktet er også den første på listen, der primært henvender sig til kvinder – og så er det også den andenmest populære på landsplan.

1. Satisfyer Pro 2 Next Generation

Den rosa-guld klitorisstimulator er den mest popære i Aarhus. Foto: Sinful Vis mere Den rosa-guld klitorisstimulator er den mest popære i Aarhus. Foto: Sinful

På 1.-pladsen er den populære klitorisstimulator Satisfyer Pro. Det er ikke kun den mest populære i Aarhus, men faktisk på landsplan. Den er kendt for at stimulere med trykbølger, og den har hele 11 pulseringsniveauer.

De fem favoritter skiller sig ud i forhold til København, Aalborg og Odense ved at have hele to parprodukter i top-5. Her har Odense ingen med i toppen, hvorimod Aalborg og København har en enkelt.

Noget tyder altså på, at Aarhus har sommerens frækkeste par.