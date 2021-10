Økonomisk kriminalitet, mandatsvig og bedrageri. Det er blot nogle af de skandaler, der er haglet ned over Østjysk Boligforening, der derfor blev sat under tvungen administration.

Egentlig var planen, at de mere end 3000 beboere kunne se frem til selv at overtage styringen i foreningen allerede i juni 2021. Den plan er allerede overskredet, og nu ser det ud til, at den står på tvungen administration i hele 5 år mere.

Det oplyser Bente Lykke Sørensen, der er bystrategisk chef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til Jyllands-Posten.

»Det er nødvendigt at sætte Østjysk Bolig under tvungen administration så længe, fordi det er den tidshorisont, vi ser ind i, før der sker en konsolidering i boligforeningen,« siger hun.

Beboerne kan dog se frem til en vis selvbestemmelse, når beboerdemokratiet delvist genoprettes 1. april. Men Lejerbo, der udlejer og administrerer boliger, vil frem til udgangen af 2026 altså fortsat stå for opgaven som forretningsfører.

Det er der måske også behov for. En økonomioversigt viser i hvert fald, at foreningens negative egenkapital vil stige til næsten 11 millioner kroner i 2024, før den bliver mindre.

Sagen er tilbage fra april måned, hvor det blev afsløret, at der i foreningen er blevet svindlet for 15-20 millioner kroner. Heriblandt havde den forhenværende direktør foretaget private indkøb for cirka 370.000 kroner.

Senest kom det desuden frem, at boligforeningen ulovligt leasede vaskemaskiner til beboere i 21 år – til den nette sum af 175 kroner om måneden.

Beslutningen at forlænge den tvungne administration fra 1. april 2022 er sendt i partshøring.