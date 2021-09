I 21 år har den almene boligforening Østjysk Bolig – i strid med loven – leaset vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner til beboerne. Prisen har været 175 kroner om måneden i syv år for en vaskemaskine. Efter de syv år skulle maskinen afleveres, og så skulle man indgå i en ny leasingordning igen.

»Det er jo forskelligt, hvor meget folk vil betale for hvidevarer. Men det er i hvert fald ikke en ordning, jeg selv ville have valgt,« siger Mariane Toft-Dallgaard, der er konstitueret direktør i Østjysk Bolig.

Hun blev indsat som midlertidig direktør, efter den tidligere direktør blev afsat af Aarhus Kommune efter en række skandalesager. Blandt andet er han politianmeldt for underslæb.

Leasingordningen i Østjysk Bolig har stået på siden 2001, selvom almenboligloven altså ikke giver mulighed for at finansiere leasingaftaler.

»Jeg har ikke set eller hørt om sådan en ordning før. Så vi skal bare have rettet op på tingene. Det er det, der er min opgave,« siger konstitueret direktør i Østjysk Bolig Mariane Toft-Dallgaard.

Ifølge hende var det den nu sigtede boligdirektør, der i sin tid havde sagt god for ordningen.

Alex Young Pedersen bor i Bispehaven, der hører under Østjysk Bolig, og han kritiserer over for Jylland-Posten, at der bliver ved med at dukke møgsager op i boligforeningen.

»Hvad skal man snart sige? Der har været så mange ting. Det er bare endnu et eksempel på en dårlig forvaltning af boligforeningen og beboernes penge. Det er lige før, at det ikke chokerer mig længere,« siger han til Jyllands-Posten.

Lige nu er der 85 beboere, der leaser hårde hvidevarer. De har fået opsagt deres leasingkontrakter til 31. december 2021, og herefter kan de 85 beboere købe maskinerne, eventuelt via en afdragsaftale.

I alt regner Østjysk Bolig med at tabe 654.000 kroner på at stoppe den ulovlige leasingordning.