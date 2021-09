Institutionen Kolbøtten i Aarhus manglede pludselig 34 ud af 60 børn.

Det er ROTA-virus og RS-virus, der hærger, og som er skyld i, at børnene bliver syge i øjeblikket.

Særligt børn under to år i risiko for en alvorlig infektion, der giver vejrtrækningsproblemer. Det skriver DR.

Lige nu er det særligt RS-virus, med symptomer som slim i luftvejene, hoste og i værste fald akut bronkitis og lungebetændelse, der er i omløb.

Og det har altså ramt Kolbøtten, der aldrig har oplevet noget lignende.

»Det er helt usædvanligt for denne årstid. Det har været voldsomt i forhold til, hvad jeg ellers har oplevet. Vi har meget virus og har mange ad gangen, som er sløje, særligt de yngste vuggestuebørn,« fortæller pædagogisk leder, Mai Britt Funk, til DR.

Ifølge Statens Serum Institut har der siden uge 20 været påvist 1.734 tilfælde af RS-virus med 510 tilfælde alene i sidste uge.

De mange tilfælde er allerede flere, end hvad man normalt ser i vintermånederne, og det mærker de også på Aarhus Universitetshospital.

Her er de pressede, fordi mange af børnene med RS-virus skal indlægges. Og det er en helt uvant situation for dem, da de slet ikke plejer at se denne børnevirus om sommeren.

Udbruddet skyldes muligvis, at coronarestriktionerne sidste år betød, at RS-virussen næsten forsvandt. Det betyder nemlig, at der nu er to årgange, der ikke har haft den virus før, og dermed har de endnu ikke opnået immunitet. Man bliver nemlig mest syg første gang, man bliver smittet.

Statens Serum Institut fortæller, at langt de fleste børn har et mildt forløb, men de opfordrer til, at man kontakter sin læge, hvis ens barn begynder at få vejrtrækningsproblemer.