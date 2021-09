Tre trafikkegler fik torsdag bægeret til at flyde over for rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune Thomas Medom (SF).

De stod placeret ved klostertorvet i Aarhus Midtby. Lige der hvor der – ifølge Thomas Medom – burde have været en bænk.

»Grunden til, at jeg rejser den her diskussion er, at jeg kan se, at flere af de trygge steder for vores udsatte borgere bliver fjernet. Byen bliver mere ganske enkelt mere fjendtlig,« siger han til B.T.

Ifølge rådmanden er Aarhus direkte i gang med at benytte sig af begrebet »Dark Design«, som er et begreb, der bruges når byen indrettes til at afvise mennesker.

»Der skal være flere rumlige steder, hvor det er rart at være for de udsatte brugere. Jo flere steder vi får, jo mere fjernes presset også fra eventuelle naboer«, siger han.

Han peger på, at den byudvikling, der de senere år har været over Aarhus, presser de udsatte.

»Bare kig på Sydhavnen. Her genetableres de udsattes faciliteter ikke. Der er behov for flere »hellesteder« i Aarhus,« fortæller han.

Et af de steder, der ifølge Thomas Medom er oplagte at kigge på, er Rådhusparken.

»Der er flere måder, vi kan gøre det på. Et af de steder, som allerede er et vellykket eksempel på det, er Godsbanen, hvor der er træer rundt omkring og siddesteder. Det er bynært og samtidig trygt for de udsatte borgere,« siger han.

Derfor har SF og Thomas Medom også fremsat et forslag, som skal gøre Aarhus til en mere rummelig by for udsatte. Forslaget bliver behandlet på næste byrådsmøde den 15. september.

»Vi skal finde nogle flere steder i byen, hvor vi siger, at det godt kan være, at der skal byudvikles, men det kan ikke bare være gadeserveringer og højhuse det hele,« fortæller han.