Julen varer længe, koster mange penge.

Og det kan være svært at få økonomien til at løbe rundt, når der både skal være gaver til børnene under træet og juleand og flæskesteg på bordet.

Derfor søger rigtig mange familier hvert år julehjælp for at kunne få råd til det hele. Og i år er der igen hjælp at hente hos Aarhus Kommune, der uddeler et særligt julelegat.



Det gælder eksempelvis for dig, der er på kontanthjælp og har børn. Du kan nu søge Fælleslegatet, også kaldet Julelegatet, som kommunen har uddelt siden 1979.



Legatet bliver uddelt i december, og har heraf fået navnet Julelegatet. Familier, der er økonomisk trængte og generelt har vanskelige livsvilkår, kan dermed få en hjælpende hånd til juletiden.



Det er Sociale Forhold og Beskæftigelse i kommunen, der hvert år hjælper dem, der ikke har råd til at holde jul.



Modtagerne af legatet har tidligere været personer med børn, enlige eller gifte, og som modtager starthjælp eller kontanthjælp.



Det er de borgere, som kommunen kalder 'værdigt trængende', og som altså har brug for en håndsrækning for at kunne købe gaver og julemad.



Du kan søge legatet digitalt inden den 22. oktober 2021.