Lørdag lagde Dansk Folkeparti-profilen Søren Espersen et billede op på Twitter.

Der gik ikke længe, så var kommentarfeltet fyldt med ord som 'fake news' og 'husk hele historien'.

Billedet, Søren Espersen havde valgt at dele, var fra en ikke nærmere bestemt Fakta i Aarhus.

På billedet, der kan ses nederst i artiklen her, kunne man se tomme hylder.

I sin tekst til billedet skrev Søren Espersen:

'Er lige et smut i Aarhus, og skulle i supermarkedet for at proviantere… Ganske forfærdeligt! Gabende tomme hylder overalt. Det kommer helt givet af, at vi var så dumme at vi blev i EU…'

En klar humoristisk henvisning til billeder fra Storbritannien de seneste uger, hvor problemer med forsyningskæderne har været lig med tomme hylder i supermarkeder og mangel på brændstof til biler. En situation, som mange har tilskrevet brexit. Noget Søren Espersen tydeligvis ikke er enig i.

Men Søren Espersens ironiseren er faldet mange for brystet.

For som en skriver i et svar til Søren Espersen:

'Butikken lukker og skal rives ned. Der skal bygges boliger og en ny butik. Husk hele historien!'

Den butik, Søren Espersen besøgte, da han oplevede de tomme hylder, var Fakta beliggende i Frydenlund i den vestlige del af Aarhus.

Og forklaringen på de tomme hylder skal findes i, at butikken står over for en snarlig lukning. Det bekræfter Coop over for B.T.

»Jeg kan bekræfte, at Fakta i Frydenlund lukker snart. Og det er derfor, der er tomme hylder,« siger informationsdirektør Jens Juul Jensen.

»Når der ikke er flere varer på hylderne, så lukker vi butikken. Det er helt normalt. Og derfor ser den lidt tom ud. Vi lukker butikken senest 30. november – men formentlig før,« siger Jens Juul Nielsen.

Den information var Søren Espersen ikke bekendt med, da han valgte at slå billedet med dertilhørende tekst op på Twitter.

Men det er ikke så afgørende.

»Folk må sådan set lægge lige i det tweet, hvad de vil. Jeg synes bare, det er et morsomt tweet, når man tænker på alle de billeder af tomme hylder i britiske supermarkeder den seneste tid,« siger Søren Espersen.

Var du klar over, at butikken stod til at lukke, da du skrev tweetet?

»Hvordan skulle jeg vide det?«

Havde du undersøgt årsagen til, at hylderne var tomme?

— Søren Espersen (@espersendf) October 9, 2021

»Jeg kunne ikke vide noget om, at butikken skulle lukke. Jeg kan ikke gennemkontrollere alting.«

Der er flere, der kalder dit billede og din tekst for 'fake news'. Hvad tænker du om det?

»Folk må lægge i billedet, hvad de vil. Teksten er jo dobbelttydig. Og jeg synes, det er morsomt. I min politiske karriere er folk ofte blevet sure over ting, jeg har sagt. Og jeg har ikke læst, hvad folk de skriver, så det har jeg ikke det store problem med.«