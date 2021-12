Hvis du er en af dem, som skal have din daglige gang på det ny universitetshospital, kan du glæde dig over en ny cykelforbindelse.

I løbet af 2022 går Vejdirektoratet nemlig i gang med at etablere en helt ny cykelsti i Aalborg Øst, skriver Region Nordjylland på deres Facebook.

Den nye cykelsti skal gøre det lettere for både personale og patienter at komme ud på Nyt Aalborg Universitetshospital. Den bliver 1 km lang, og man forventer, at den står færdig i 2023, når hospitalet – om alt går vel – står delvist klar til drift.

Cykelstien bliver bygget ved den nordlige ende af hospitalsområdet fra Egenserundkørslen, og den vil dermed skabe en direkte forbindelse til det eksisterende cykelstinet.

Derved er det forhåbningen, at det bliver både lettere og mere sikkert at komme frem til det nye hospital fra eksempelvis Klarup og Storevorde.

Aalborg havnede tidligere i bunden på listen over sikre storbyer i at cykle i i Danmark, men nu er der altså udsigter til en ny cykelsti i Aalborg.

Tidligere har B.T. Aalborg også kunne fortælle, at man i Enhedslisten ønsker flere og bedre cykelstier i Aalborg.

»En ting er, at der ikke er særlig mange cykelstier i Aalborg, men der er heller ikke særlig brede cykelstier,« har Lasse P. N. Olsen (EL) tidligere fortalt til B.T. Aalborg.

Her kan du se, hvor den nye cykelsti kommer til at være. Foto: Region Nordjylland Vis mere Her kan du se, hvor den nye cykelsti kommer til at være. Foto: Region Nordjylland

Det bliver en dobbeltrettet cykelsti, som nordjyderne kan se frem til, og den vil følge Hadsund Landevejen på vestsiden og svinge ind på hospitalets område, hvor den vil stoppe. Der skal desuden etableres en stibro for at kunne passere en intern vej.

Pengene til den nye cykelsti kommer fra en pulje, som en række partier i Folketinget vedtog i forbindelse med Infrastrukturplan 2035, og den kommer til at koste otte millioner kroner.

Puljen og den nye cykelsti skulle gerne være med til at binde land og by bedre sammen og øge fremkommeligheden.