Der er næsten gået en uge, siden en kraftig snestorm ramte Nordjylland.

Alligevel døjer aalborgensere stadig med efterdønningerne fra stormen.

Særligt byens cyklister har nemlig svært ved at færdes sikkert på cykelstierne. Der er nemlig spejlglat.

»Nogle steder er det decideret livsfarligt at cykle,« lyder det fra Cyklistforbundets lokalformand i Aalborg, Mike White.

Cykelbroen over motorvejen mellem Th. Saurs Vej og Humlebakken er tirsdag morgen stadig dækket af sne og is. Foto: Mike White

»Bilerne har jo haft flere dage, hvor de sagtens kan køre. Vi cyklister vælter altså nemmere, og vi er meget mere sårbare.«

Og det er der faktisk en grund til. Vejene bliver nemlig prioriteret, når det kommer til snerydning.

»Det er klart, at der er en serviceklasse, der er besluttet politisk. Så vejene har førsteprioritet,« siger Kirsten Lund Andersen, der er stadsgartner i Aalborg Kommune og dermed er leder af kommunens snerydning.

Mike White anerkender da også, at veje skal prioriteres i forhold til ambulancer og beredskab.

»Man skal selvfølgelig rydde bilvejene, men problemet er, at der er gået seks dage siden snevejret.«

Ifølge Kirsten Lund Andersen er kommunen i fuld gang med at få ryddet cykelstierne for sne og is. Men det er en noget sværere opgave, da blandingen af tø- og frostvejr gør, at sneen er blevet til is.

»Spørgsmålet er, hvad vi skal bruge af grej. Alt for stort grej kan køre cykelstierne i stykker, så vi skal finde en balance, og det er vi ved at finde en løsning på. Havde det bare været sne, var det ikke et problem,« siger hun til B.T.

Og det er ifølge Mike White en del af problemet. Han efterlyser, at kommunen var kommet hurtigere ud af starthullerne og havde ryddet for sne så hurtigt som muligt.

»Man har ikke udvist rettidig omhu. Når stormen er slut, så bør man have et beredskab, der kan håndtere det. Problemet bliver værre for hver dag, der går, når det skiftevis er tø- og frostvejr,« siger Mike White.

Også centralt i Aalborg er der problemer med sne og is på cykelstierne.

Kirsten Lund Andersen afviser dog, at kommunen er blevet overrasket over det pludselige vejrskifte.

»Nej, det er det ikke. Men nogle af dem i vintervagten, der har været her i mange år, siger, at det er anderledes end normalt.«

Har I været gode nok til at få ryddet cykelstierne?

»Alt mandskab har været sat af, men der er altid plads til forbedringer, og det vil vores evaluering nok også vise, men helt overordnet er der rimelig ryddet på de store veje og cykelstier. Men der er stadig stier, hvor det er farligt at cykle,« siger stadsgartneren.

Aalborg Kommune har længe brandet sig som cykelby. Men det mener Mike White ikke kommunen lever op til.

»Aalborg er stadigvæk en bilby. Det er snerydningen et godt eksempel på.«

Han mener, at man kan tage ved lære af, hvordan snerydningen foregår andre steder. Eksempelvis i landets hovedstad.

»Det første man gør i København, når der falder sne, er, at man rydder cykelstierne. Der er selvfølgelig også mange flere, der cykler der,« siger han.

Kommunen sendte tirsdag eftermiddag en pressemeddelelse ud om, at de arbejder på at rydde cykelstier, stier og fortove, men at det er besværligt.

De forklarer, at det nu frosne lag sne, der ligger flere steder, måske først kan forsvinde, når der en gang kommer plusgrader, der kan tø det op.

Kommunen tilføjer, at de får rigtig mange henvendelser vedrørende problemet, de ikke kan nå at svare på, og de beder derfor befolkningen om forståelse og tålmodighed.

De oplyser ikke et specifikt tidspunkt, hvorpå problemet bør være løst.