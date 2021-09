Nye skilte og nye regler udløser en række bøder i Aalborg midtby.

Måske du er en af de bilister, som tidligere har krydset Boulevarden og kørt ned ad Brandstrupsgade, men siden 1. juli har det ikke længere været en mulighed.

I forbindelse med det nye Plusbus-projekt, har det nemlig været ulovligt at krydse Boulevarden og fortsætte ad Brandstrupsgade, og det har udløst 66 bøder, skriver aalborg.nu.

Bøderne er på 1500 kroner, hvis man som bilist ikke overholder skiltningen.

Sammenholdt med den store mængde trafik, der ellers i Aalborg midtby, vurderer Nordjyllands Politi, at antallet af bøder er indenfor rimelighedens grænser. Nordjyllands Politi vil være til stede ved området i det omfang, de vurderer, det er nødvendigt, fortæller politikommissær Thomas Ottesen, leder af operativ færdsel hos Nordjyllands Politi, til aalborg.nu:

»Når der er grundlag for vores tilstedeværelse, og det er der i det øjeblik, der bliver skrevet bøder, og vi kan se, det er et gentagende problem, så vil vi også være til stede. Det er ikke sikkert, vi kommer det 100 procent til livs, men vi vil gøre en indsats for det i hvert fald,« fortæller han.

Dog må man gerne krydse Boulevarden og køre ned ad Brandstrupsgade, hvis der er tale om varekørsel. Som almindelig bilist skal man altså i stedet køre via Mølleplads, hvis man ønsker at benytte parkeringspladserne ved Brandstrupsgade.

Desuden kommer flere dele af Aalborg midtby til at være påvirket af etableringen af Plusbus, skriver Plusbus på deres hjemmeside:

Det er ikke længere tilladt at køre fra Vesterbro til Boulevarden igennem Vingårdsgade, medmindre du skal parkere i Budolfi Plads-Parkering, eller hvis du har et ærinde til Jernbanegade, Algade, Adelgade eller Sankelmarksgade. Det er dog fortsat tilladt for busser, varekørsel, taxi og nogle beboere – og du må fortsat cykle både den ene og den anden vej på Vingårdsgade. Boulevarden: Det meste af John F. Kennedys Plads mod Boulevarden skal i fremtiden være omdrejningspunktet for store dele af den kollektive trafik – herunder Plusbus. Fremover kan man altså ikke køre fra John F. Kennedys Plads til Nytorv langs Boulevarden, hvis man er i bil.

Plusbus forventes at åbne i 2023. Hvis alt går vel.