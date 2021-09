Har du noteret dig de nye skilte og regler i Brandstrupsgade i centrum af Aalborg?

Hvis svaret er nej, så er du langt fra alene.

Siden nye trafikregler trådte i kraft 1. juli har 66 trafikanter nemlig fået en bøde. Det fortæller Aalborg: Nu.

Tidligere måtte bilister godt køre tværs over Boulevarden, men i forbindelse med plusbus-projektet blev det 1. juli forbudt. Medmindre der er tale om varekørsel.

Og den ændring har haft konsekvenser. Siden 1. juli har politiet skrevet over 60 bøder på 1500 kroner til trafikanter i Brandstrupsgade for ikke at overholde skiltningen.

Men selvom mere end 60 bøder måske kan lyde voldsomt, så er det ikke mange i forhold til mængden af trafik, fortæller leder af operativ færdsel hos Nordjyllands Politi, Thomas Ottesen, til Aalborg: Nu:

»Problemet er ikke er enormt. Ikke desto mindre er det et problem, for når der kommer anmeldelser på trafikale problemer, det generer den øvrige trafik, buskørslen, arbejderne eller den bløde trafik, så er det klart, at så er det jo et problem. Men der er ikke mig bekendt sket nogen helt store ulykker eller noget, der er gået helt bananas. Det, håber jeg da, er fordi, vi viser flaget dernede en gang i mellem,« siger han.

Politikommissæren fortæller, at Brandstrupsgade ikke har været noget særligt indsatsområde. Det har været prioriteret lige så højt som andre indsatser. Men det er helt sikkert, politiet vender tilbage, forsikrer han.