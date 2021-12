Verdens sikreste storby. Bedste by at bo i. Titlerne, som københavnerne har raget til sig, er mange.

Og nu er der kommet endnu en til samlingen.

Men i stedet for at ligge i toppen indtager københavnerne nærmest bunden. Det halter nemlig gevaldigt med gæstfriheden.

Det viser en ny undersøgelse, som KøbenhavnLiv citerer fra.

Det er netværket Internations, der står bag undersøgelsen. De repræsenterer et netværk af 4,3 millioner såkaldte 'expats' – som er personer, der er rejst til et land for at bo og arbejde der i en længere periode.

Og det er dem, der placerer København som nummer 54 ud af 57 storbyer.

Københavnerne har ellers flere gange gjort sig heldigt bemærket i udlandet. Senest blev bydelen Nørrebro kåret som verdens fedeste bydel af rejsemagasinet Timeout, ligesom også København tidligere på året løb med titlen som verdens sikreste storby.

Men når det kommer til Internations' undersøgelses overordnede kategori 'at falde til', så skal man kigge langt efter København.

Kategorien handler om, hvor nemt udenlandske arbejdstagere har ved det sociale, det lokale sprog, og hvor velkomne de føler sig, skriver KøbenhavnLiv.

Når det kommer til 'lokal venlighed', så skal vi helt ned på en 54.-plads ud af 57 for at finde København. Under kategorien 'føle sig velkomne' finder man København en my længere oppe på listen – nemlig som nummer 53 ud af 57.

Allerværst står det dog til, når det kommer til venskab.

Her placerer københavnerne sig nemlig som næstsidst på listen. Kun overgået af vores svenske naboer.