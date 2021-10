Nogle steder er bare federe at hænge ud end andre. Steder, hvor der er god mad, sjov og ballade, masser af kultur og fællesskab.

Og netop den allerfedeste bydel i verden er netop blevet kåret. Den ligger ingen andre steder end midt i København. Det skriver rejsemagasinet TimeOut.

Måske du kan gætte, hvad det er for en bydel, der er tale om, inden vi afslører det i artiklen her. Om bydelen står der nemlig, at uanset, hvordan 'cool' beskrives, så har denne bydel det:

»Denne mangfoldige bydel på den nordlige side af søerne er en skøn blandt af historiske varetegn, ultramoderne arkitektur, og mad- og drikkeoplevelser, som gør denne berømte gourmetby stolt. Selv i de hårde tider har nye bagerier, restauranter og barer med naturvin spredt sig.«

Her er top 10 Timeout har i alt lavet en liste over de 46 fedeste bydele i verden. Her får du de ti fedeste. 1. Nørrebro, København 2. Andersonville, Chicago 3. Jongno 3-ga, Seoul 4. Leith, Edingburgh 5. Station District, Vilnius 6. Chelsea, New York 7. XI District, Budapest 8. Ngor, Dakar 9. Sai Kung, Hong Kong 10. Richmond, Melbourne

Det er selvfølgelig Nørrebro, der er tale om. Og en perfekt dag i dette område beskrives blandt andet som en dag, hvor man tager en kop kaffe fra bageriet Rondo med på Assistens Kirkegården går op af Jægersborggade og shopper lækre vintagesager og slutter dagen af med at spise på Silberbauers Bistro.

Den årlige kåring er lavet af TimeOut selv, der har lavet en meningsmåling ved 27.000 forskellige bbyboere.

Kåringen er blevet lavet under en pandemi, hvor mange byer -– trods en dominerende smitte, der forandrede verden -–har holdt ud, holdt det gode humør oppe og holdt sammen.

Derfor har den årlige kåring også ændret prioriteterne lidt. Mad, drikke, natteliv og kultur er kategoriseret som meget vigtige faktorer. Fællesskab, modstandsdygtighed og bæredygtighed er lige så vigtig.