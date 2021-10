En lille messingplade, der blot skulle hylde 100-året for pølsevognen, skabte en del ravage, efter Danish Crown i samarbejde med Københavns Kommune fik lagt den fast på Rådhuspladsen i København.

Først måtte fødevarevirksomheden undskylde, og nu er mindestenen helt fjernet.

»Det handler om, at det skulle have været en sjov idé, og hvis den støder nogen, så skal den ikke være der, for så er det ikke en sjov idé længere,« siger Jens Hansen, pressechef ved Danish Crown.

På Facebook havde flere brugere nemlig sammenlignet den med en snublesten, som er en mindeplade i messing for holocaustofrene, og det fandt flere Facebook-brugere mildest talt upassende.

Mindepladen på Rådhuspladsen for pølsevognens jubilæum har mødt kritik for at ligne de snublesten, der markerer ofre for nazismen. Foto: Franziska Weiss Lauritzen Vis mere Mindepladen på Rådhuspladsen for pølsevognens jubilæum har mødt kritik for at ligne de snublesten, der markerer ofre for nazismen. Foto: Franziska Weiss Lauritzen

Hvad Danish Crown selv synes, at mindepladen ligner og minder om, har Jens Hansen ikke så meget at sige om:

»I hvilket omfang den ligner og ikke ligner, det er ikke sagens kerne. Det var en sjov idé, og så havde vi ikke overvejet, at den kunne ligne en snublesten,« siger Jens Hansen, der er glad for, at kommunen har fjernet messingpladen.

For det er Danish Crown selv, der har ønsket, at kommunen fjernede den igen. Og det ønske har Københavns Kommune så valgt at imødekomme.

Teknik- og miljøborgmester i kommunen Ninna Hedeager Olsen (EL) fortæller dog til B.T., at kommunen først ikke havde set sammenligningen med en snublesten:

»Da vi tog stilling til mindesmærket for pølsevognen, var der mig bekendt ingen, der tænkte, at det til forveksling kan ligne en snublesten. Jeg forstår, at Danish Crown på den baggrund gerne vil have stenen fjernet igen,« skriver Ninna Hedeager Olsen i et skriftligt svar.

Hvis mindepladen skal have ny placering, hvor synes du så, den skal være?

Alligevel er kommunen dog åben for, at mindepladen placeres på en anden måde.

»Jeg er åben for dialog om muligheden for igen at nedsætte mindesmærket med en anden udformning. Jeg vil gerne samtidig beklage over for dem, som har følt, at Københavns Kommune ikke har udvist rette respekt for holocaustofre,« skriver Ninna Hedeager Olsen i et skriftligt svar.

Hvor mindemærket i givet fald skal placeres på ny, ved hverken Københavns Kommune eller Danish Crown endnu. Det vil en fremtidig dialog afgøre.

Indtil da står den gamle på en af Teknik- og Miljøforvaltningens kontorer.