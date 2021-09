'Det er så tåkrummende pinagtigt og usmageligt, at jeg fattes for ord.'

Sådan lyder en af de mange reaktioner efter, at forfatteren Anne Grue på sin Facebook-profil fredag kritiserede Danish Crown for at stå bag den mindesten, Rådhuspladsen i København netop har fået for at hædre 100-året for pølsevognen.

'Er jeg den eneste, som finder det stærkt usmageligt, at Danish Crown står bag den mindesten for pølsevogne i Danmark? En mindesten, der til forveksling ligner de snublesten, der rundt omkring lægges til minde om mennesker, der døde i koncentrationslejre under krigen?,' skrev hun blandt andet.

Hun var langt fra alene om det synspunkt, og Danish Crown har derfor nu været ude at undskylde og vil bede Københavns Kommune om få fjernet stenen igen.

»Hvis vi har såret nogen, vil vi gerne undskylde. Vi har ikke været opmærksomme på, at den kunne ligne de mindesten, der markerer ofrene for nazismen, og derfor ønsker vi at få fjernet vores igen,« siger Jens Hansen, pressechef i Danish Crown til Politiken.

Det er Københavns Kommune, der har givet tilladelse til mindepladen på Rådhuspladsen.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (E) fortæller desuden til Politiken, at da man tog stilling til mindesmærket for pølsevognen, var der ingen der tænkte, at det til forveksling kunne ligne en snublesten.

Hun beklager samtidig over for dem, der har følt, Københavns Kommune ikke har udvist respekt for holocaustofre.

Siden har Anne Grues Facebookopslag delt vandene.

På den ene side lyder kommentarer som: 'Det er dybt usmageligt og reelt indirekte en form for hatecrime.'

Mens det på den anden side lyder: 'Lad den sten blive, og bed de krænkelsesparate om at få sig et liv.'

Hos Danish Crown har man endnu ikke taget stilling til, om der kommer en ny sten på Rådhuspladsen for at hædre 100-året for pølsevognen.