Da Nita Mathiesen søndag aften sad i sin stue, kunne hun gang på gang høre, hvordan højlydte brag afslørede, at sæsonen for kanonslag og andet krudt igen var startet.

Men hun havde dog ingen anelse om, hvor tæt hendes 16-årige datter var på det ulovlige fyrværkeri.

Datteren, 16-årige Freja, var nemlig på besøg hos en veninde i Rødekro søndag, og da hun ville hjem derfra, valgte veninden at gå med for at lufte sin hund.

Da de to veninder nåede til biblioteket i Rødekro, mødte de en anden gruppe piger, som de tog sig en sludder med, men imens de vender verdenssituationen dér, triller en sort BMW pludselig roligt hen i retning af pigerne.

Nita og datteren Freja Vis mere Nita og datteren Freja

Da BMW'en kommer tæt på de i alt syv piger, bliver der kastet et kanonslag ud af vinduet, der af gode grunde får pigerne til at løbe væk.

»Bang« siger det, da pigerne er nået et par meter væk, men det stopper ikke her.

Den sorte bil ser ellers ud til at køre væk, men da pigerne er ved at sunde sig, kan de pludselig se, at den er vendt om længere nede ad vejen, og at den er på vej tilbage.

Situationen gentager sig, da der fra BMW'en igen bliver kastet et kanonslag i retning mod pigerne, som igen må stikke af.

Denne gang har Freja fået nok, og hun skynder sig hjem til sin mor, der bliver mødt af en chokeret datter.

»Hun ryster og er meget bange, hvilket jeg jo udmærket forstår. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvem kaster dog kanonslag efter andre?« spørger Nita Mathiesen.

Oplevelsen har sat sig i Freja, og den 16-årige pige har ikke været glad for at bevæge sig udenfor de seneste dage.

»De her folk er jo fuldstændigt syge i hovedet. Det kan jo gå helt galt, når man kaster med et kanonslag,« siger Nita.

Nita fortalte i første omgang sin historie til JydskeVestkysten, og mediet talte i den forbindelse med det lokale politi, der bekræftede, at man har fået flere anmeldelser.

»Mandag kom der flere anmeldelser om affyring af kanonslag, og der bliver sendt patruljevogne ud hver gang. Vi gør, hvad vi kan for at opspore dem, der står bag, men det kan være svært,« sagde politikommissær Chris Thorning Vesterdal fra Syd- og Sønderjyllands Politi i den forbindelse.