Selv Justitsministeriet aner ikke, om det er lykkedes at genskabe Mette Frederiksen og fire andre nøglemedarbejderes sms-beskeder.

Det har Minkkommissonen fået oplyst af ministeriet:

»Vi har fået oplyst, at Justitsministeriet endnu ikke ved, om der er sms-beskeder, der er gendannet. Det ved indtil videre kun politiets teknikere,« oplyser Minkkommissionen til B.T.

Det kan tyde på, at Justitsministeriet ikke ønsker at vide det, mener Venstre. For ministeriet kunne vel bare spørge politiet, påpeger Morten Dahlin (V), formand for Folketingets retsudvalg.

»Det her er simpelthen ved at blive en vittighed. Regeringen har mulighed for at svare på det meget simple spørgsmål, om det er lykkedes at genskabe sms'erne eller ej,« siger han og tilføjer:

»Nu laver man alle mulige krumspring for at slippe for at fortælle danskerne om sandheden, og man kunne godt få den tanke, at det er fordi, man ikke vil have det ud lige før kommunalvalget. Regeringen kan slippe for den slags spekulationer, hvis de bare svarer klart på spørgsmålet.«

Sagen om de slettede sms-beskeder begyndte, da B.T. 26. oktober kunne afsløre, at Mette Frederiksens stabschef og særlige rådgiver, Martin Justesen, havde sat sin mobiltelefon til automatisk sletning af beskeder efter 30 dage.

Det betød, at Justesens sms'er ikke var blevet udleveret til Minkkommissionen, der undersøger hele forløbet med regeringens ulovlige ordre om at aflive alle landets mink.

Dagen efter afsløringen bekræftede Minkkommissionen, at også Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen og departementsråd Pelle Pape havde automatisk sletning indstillet.

B.T. har spurgt Minkkommisionen, hvordan processen med at udvælge sms-beskeder foregår, hvis det er lykkedes at gendanne sms'erne.

»De pågældende personer og deres bisiddere får som de første at vide, om det er lykkedes at genskabe sms-beskeder. Det meddeler politiet dem med Justitsministeriet som mellemled,« forklarer Minkkommissionen og uddyber:

»Så får personerne udleveret det materiale, hvis det er lykkedes politiet at genskabe noget.«



»I første omgang vil de pågældende selv lave en vurdering af, hvad der skal udleveres til Minkkommissionen. Så foretager vi bagefter en kontrolgennemgang af bruttomaterialet under tilstedeværelse af den pågældendes bisidder.«

Justitsministeriet har tirsdag fortsat ikke ønsket at oplyse mere om de slettede sms-korrespondancer.

Også regeringens støttepartier har undret sig over, hvorfor det ikke er muligt at få et klart svar.

»Det er mærkeligt, at man ikke kan svare klart. Det er det, hele verden venter på,« sagde SFs retsordfører, Karina Lorentzen, mandag.

Radikale Venstre mener også, at Nick Hækkerup skylder et svar:

»Når man siger, man er færdig med at forsøge, skylder man også at sige, om det lykkedes. Hvis det kun er lykkedes i et vist omfang eller slet ikke, skylder man også at sige det,« sagde retsordfører Samira Nawa mandag.