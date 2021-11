Mette Frederiksens regering nægter at oplyse, om det er lykkedes politiet at få genskabt de slettede sms-beskeder.

Politiets teknikere er færdige med at forsøge.

Alligevel afviser justitsminister Nick Hækkerup (S) at svare på, om det er lykkedes at gendanne beskeder fra statsministeren og hendes tre nærmeste medarbejdere:

Barbara Bertelsen, Martin Justesen og Pelle Pape.

Hækkerups ministerium udsendte fredag et skriftligt svar til pressen, der skabte stor forvirring.

Se svaret fra Justitsministeriet 'Politiets teknikere er nu færdige med at forsøge at genskabe materiale fra de indleverede enheder.' 'I det omfang det måtte være lykkedes at genskabe sms-beskeder fra perioden april til december 2020, vil det kræve en manuel gennemgang heraf med henblik på at identificere, om der er genskabt materiale af relevans for kommissionens arbejde.' 'Minkkommissionen, Justitsministeriet og om muligt de pågældende personers bisiddere vil nu drøfte den videre proces herfor. Det er således endnu ikke muligt at oplyse, om det er lykkedes at genskabe relevant materiale. Justitsministeriet har ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer.'

For i svaret undlod Justitsministeriet at svare direkte på, om politiet havde haft succes med at gendanne beskeder.

I stedet lød det hypotetiske svar: 'I det omfang det måtte være lykkedes at genskabe sms-beskeder fra perioden april til december 2020 (...).'

Det er for dårligt, mener regeringens støttepartier SF og Radikale Venstre.

»Det er mærkeligt, at man ikke kan svare klart. Det er det, hele verden venter på. Nu tyder alle på den gåde, som Justitsministeriet har lagt ud, og det er alt andet end hensigtsmæssigt,« siger SFs retsordfører, Karina Lorentzen.

Sagen om de slettede sms-beskeder begyndte, da B.T. 26. oktober kunne afsløre, at Mette Frederiksens stabschef og særlige rådgiver, Martin Justesen, havde sat sin mobiltelefon til automatisk sletning af beskeder efter 30 dage.

Det betød, at Justesens sms'er ikke var blevet udleveret til Minkkommissionen, der undersøger hele forløbet med regeringens ulovlige ordre om at aflive alle landets mink.

Dagen efter afsløringen bekræftede Minkkommissionen, at også Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen og departementsråd Pelle Pape havde automatisk sletning indstillet.

Radikale Venstre mener, at Nick Hækkerup skylder et svar. Nu.

»Når man siger, man er færdig med at forsøge, skylder man også at sige, om det lykkedes. Hvis det kun er lykkedes i et vist omfang eller slet ikke, skylder man også at sige det,« siger retsordfører Samira Nawa, der nu selv vil kræve svar fra Nick Hækkerup.

»Det handler om at være ærlig og åben om det. Det kan ikke komme bag på nogen – heller ikke regeringen – at alle sidder og venter på det her. Det er centralt, at Minkkommissionen får det materiale, de har bedt om.«

Se Barbara Bertelsens sms'er i videoen. Video: Mikkel Eskelund Vis mere

Formanden for Folketingets Retsudvalg, Morten Dahlin, kalder forløbet for fuldstændig uhørt.

»Hvis man ikke har noget at skjule, hvorfor svarer man så ikke bare klart? Man kunne få den tanke, at regeringen hemmeligholder oplysningen, fordi de ikke vil have det ud inden kommunalvalget,« siger Venstre-politikeren og tilføjer:

»Hvis man vil undgå den slags spekulationer, så kan man bare svare på, om der er blevet genskabt sms'er: ja eller nej.«

B.T. har igen mandag spurgt Justitsministeriet, om der er genskabt korrespondance.

Det nægter ministeriet fortsat at svare på.