Hun sender byger af sms'er. Hun får embedsmænd til at slette centrale sætninger. Hun bestemmer, hvad Mogens Jensen skal sige.

Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen har under minksagen igen og igen fået sin vilje.

Andre departementschefer adlyder, når hun med kirurgisk præcision bestemmer, hvad der skal stå i centrale dokumenter, eller hvad ministre skal sige til pressen.

Senest kom det fredag frem, at Barbara Bertelsen med kaldenavnet 'BBB' fik slettet en helt central advarsel.

Den stod i det hovednotat, som blev afleveret til brug for regeringsmødet 3. november 2020, hvor Mette Frederiksen og regeringen traf den ulovlige beslutning om at aflive alle mink.

I notatet havde afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet Tejs Binderup skrevet, at 'en total nedslagtning inkl. alle avlsdyr vurderes at være fatal for branchen'.

Den sætning var vigtig, fordi der i et bilag også stod, at der ikke var hjemmel til at tvangslukke erhvervet.

Men advarslen blev pillet ud af hovednotatet, inden det blev præsenteret for Mette Frederiksen og de andre ministre på det skelsættende møde.

Det var Barbara Bertelsen, der fik Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, til at slette sætningen kort før mødet.

Ifølge Johan Legarth havde Bertelsen en 'bekymring for vinklingen i dokumentet', forklarede han, da han fredag blev afhørt i Minkkommissionen:

»Der er lagt en markant og patosfyldt vurdering ind i forhold til branchen,« sagde han. Barbara Bertelsen ønskede det slettet, og hun fik sit ønske opfyldt.

Se Barbara Bertelsens vilde sms'er her Departementschef i Stasministeriet Barbara Bertelsen er forkortet til: BB Departementschef i Miljø- og fødevareministeriet er forkortet til: HS 9. november 2020 BB: 19:57:

'Hvornår kommunikerer i (og lægger jer ned og ruller jer, som vi vendte ;)' HS, 19:57:

'Lige om lidt – vi skal lige have godkendt præciseret brev til minkavlerne' BB, 19:58:

'Fint'



BB, 20:00:

'Max ydmyghed. Hører hele tiden jeres linjer fra jeres folk/SR (særlig rådgiver, red.), der prøver at komme uden om selv at tage ansvaret på sig. Jeres ministers eneste chance for at vende denne er imidlertid at tage den oprigtigt og helhjertet på sig. Enhver rest af hidtidige transparente forsøg på at kaste den videre på andre – herunder regeringen bredt og dermed stm (Statsministeriet, red.) – kommer jo til at ramme ham selv endnu hårdere.'



HS, 20:02:

'Kommunikationslinje skulle gerne være afstemt med jer – vi beklager at det i brevet ikke fremgik at der var tale om opfordring til aflivning af raske farme.....'



BB, 20:04:

'OK. Men i offentlighed vigtigt at erkende, at det er en fejl, som man beklager, ikke kun brevet men hele rodet om hjemmel. Bare hiv plasteret af ;)'



BB, 20:06:

'Nok vigtigt du propper (prepper, red.) ham virkelig klart. Hidtil har vi kun hørt ham skyde på andre …. enten direkte eller slet skjult.'



BB, 21:00:

'Har I ikke erkendt, at det er begået en fejl? Lyder som endnu en omgang, der gør mere skade end gavn.'



BB, 21:03:

'Og I taler om »regeringen« – dvs. præcis det modsatte af selv at tage sit ansvar på sig.'



BB, 21:08:

'I har gemt jer i »regeringen« og ikke er kendt egen fejl i processen. Meget lidt overbevisende det her.'



BB, 23:22:

‘Vil du ringe med det samme’



HS, 23:33:

‘Har talt med Mogens og givet ham et klart budskab. ‘



BB, 23:36:

‘Det er meget, meget skidt det her. Ægte tillidsbrud.'



12. november 2020



BB, 08:12:

'I to (Henrik Studsgaard og Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet, red.) skal redde den her sammen nu. I skyder på hinanden begge to. Men det er jeres begges ansvar! Og det er regeringens liv.' 9. november 2020: Mailkorrespondance mellem Barbara Bertelsen, stabschef i Statsministeriet Martin Justesen og Pelle Pape, højtstående embedsmand i Statsministeriet. Martin Justesen: 'Tænker undgå at sige vi skal vise handlekraft i kontekst af manglende lovhjemmel. Vi mangler vel qa på instruks? Talt med Mette om vi ikke skal påstå det var en opfordring som Mogens har gjort … Men vedstå os at vi mener mink skal slås ihjel, gentage beklagelse.' Barbara Bertelsen: 'Kan ikke være anderledes. Øvelsen bliver at holde Mogens Jensen i udstrakt arm. Alt for farligt at gå ned i den konkrete proces. Lige nu har han skubbet hende foran sig. Nu må hun skubbe ham tilbage, hvor han hører til – som ansvarlig for sit område og sine egne og sit systems dispositioner. Og så må JM (Justitsministeriet, red.) mandsopdække dem hele vejen. Men det farligste for Mette i morgen er, hvis hun lader sig hive ned i et processpor, hvor vi grundlæggende ikke aner, hvad de har lavet. Kun hvad vi selv har hørt – eller rettere ikke hørt.'.

Tejs Binderup, manden bag sætningen om de 'fatale konsekvenser', udtalte sig meget tydeligt om, hvorfor han ville have sætningen med i notatet, da han blev afhørt sidste weekend.

»Jeg forstår slet ikke, hvorfor man ikke vil have stående, at en total nedslagtning vil være fatal for branchen. Det undrer mig meget, at man tog den information ud af sagen,« sagde Binderup lørdag.

Han kaldte sætningen 'relevant for beslutningstagerne'.

Barbara Bertelsen var også dybt involveret, da der efterfølgende skulle ryddes op, og ansvaret for skandalen skulle placeres.

Torsdag blev forhenværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen afhørt i Minkkommissionen.

Her kom det frem, at Mogens Jensens daværende departementschef Henrik Studsgaard rettede ind, da Barbara Bertelsen sendte en kaskade af sms'er i hans retning om aftenen 9. november sidste år.

'Hvornår kommunikerer I (og lægger jer ned og ruller jer, som vi vendte ;)', lød det i en efterhånden berømt sms, som hun sendte klokken 19.56.

På det tidspunkt var sagen eksploderet i pressen. Det var kommet frem, at Mette Frederiksen havde beordret alle mink nedslagtet uden den helt nødvendige lovhjemmel. Og minkavlerne var allerede gået i gang.

Barbara Bertelsen var utilfreds med, at miljø- og fødevareminister Mogens Jensen og hans topembedsmænd havde udsendt en pressemeddelelse hvor de beklagede, at regeringen havde begået fejl.

Klokken 23.35 strammede Barbara Bertelsen tommelskruerne i endnu en sms til Henrik Studsgaard.

'Det er meget, meget skidt det her. Ægte tillidsbrud.'

Formålet med sms-stormen er ikke til at tage fejl af. Mogens Jensen og hans ministerium skulle påtage sig ansvaret for skandalen.

Og det virkede, fremgik det af torsdagens afhøring af Mogens Jensen i Minkkommissionen.

23 minutter senere – klokken 23.58 – sendte Henrik Studsgaard en sms til Mogens Jensen.

'Hej Mogens. En eftertanke. Tænker linjen i morgen skal være noget i retning af: Vi har begået fejl.'

Henrik Studsgaard ændrede en lang række formuleringer i Mogens Jensens talepinde til pressen, så det ikke længere var 'regeringen', men derimod Mogens Jensen og ministeriet, som ansvaret faldt tilbage på.

Det kom torsdag frem i Minkkommissionen, hvor man kunne se Henrik Studsgaards rettelser med kuglepen.

Embedsværket i Miljø- og Fødevareministeriet havde skrevet, at Mogens Jensen skulle sige følgende til pressen:

'Vi står dog også i en global sundhedskrise, og derfor valgte regeringen at træffe en resolut beslutning, som der var opbakning til fra både et politisk flertal og fra minkbranchen selv.'

Det ændrede Studsgaard med håndskrift til:

'Vi står dog også i en global sundhedskrise, og derfor har vi valgt at træffe en resolut beslutning, som der var opbakning til fra et politisk flertal.'

Og i denne talepind ændrede Studsgaard ‘regeringen’ til ‘for mig’:

'Heller ikke med at få den nødvendige hjemmel på plads, og derfor blev der også straks sat gang i en lovproces. Det er her afgørende for regeringen [for mig], at få behandlet lovforslaget hurtigt, så de danske minkavlere kan få klarhed over den juridiske hjemmel.'

Torsdag 18. november skal Barbara Bertelsen afhøres i Minkkommissionen. Kommissionen har afsat hele dagen til denne ene afhøring. B.T. livedækker afhøringen.