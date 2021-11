»Det husker jeg ikke.«

Tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen havde store huller i hukommelsen, da han torsdag blev afhørt i Minkkommissionen.

Adskillige gange afværgede han udspørger Jakob Lund Poulsens dybdeborende spørgsmål med svar som 'Det husker jeg ikke', 'Jeg kan ikke lige huske det', 'Jeg kan ikke konkret huske mødet' og lignende undvigende svar.

Jakob Lund Poulsen spurgte blandt meget andet ind til, hvad Mogens Jensen lavede 4. november, hvor regeringen holdt pressemøde og orienterede om den historiske beslutning om, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Det kunne Mogens Jensen ikke huske.

»Nej, ikke helt konkret, der må jeg have hjælp af min kalender,« svarede han.

Jakob Lund Poulsen spurgte også ind til den redegørelse, som regeringen lavede til Folketinget 18. november om, hvordan det kunne gå til, at regeringen havde beordret alle mink nedslagtet uden lovhjemmel.

I regeringens redegørelse står der blandt andet, at den manglende lovhjemmel til at slå alle mink ned slet ikke blev drøftet på det afgørende møde 3. november om aftenen sidste år i regeringens Koordinationsudvalg, hvor statsminister Mette Frederiksen sad for bordenden, og hvor Mogens Jensen også selv deltog.

Foto: Philip Davali

»Derimod drøftes spørgsmålet om hjemmel til midlertidig eller varig nedlukning af erhvervet,« skrev regeringen i sin redegørelse.

»Hvordan foregik den drøftelse? spurgte udspørger Jakob Lund Poulsen.

Igen svigtede Mogens Jensens hukommelse:

»Jeg kan ikke huske den konkrete drøftelse,« svarede han.

Kommissionsformand Michael Kistrup brød under afhøringen ind og afkrævede Mogens Jensens et klart svar på, hvem der rent faktisk kom med forslaget om, at alle mink skulle aflives på det skelsættende regeringsmøde.

Igen havde Mogens Jensen svært ved at huske noget fra mødet, som ellers har skrevet sig ind i danmarkshistorien.

»Jeg kan ikke huske, om det er noget, der kommer i den indledende forelæggelse fra Justitsministeriet. Eller om det kommer fra Sundhedsministeriet,« lød det vævende svar fra Mogens Jensen.

Mens Mogens Jensen havde ualmindelig svært ved at huske konkrete forhold, der rent faktisk er sket og ville kunne bidrage til at kunne sætte konkrete personer og ansvar på, hvem der fandt på den ulovlige løsning med at slå alle mink ned, havde han noget nemmere ved at huske ting, han ikke har gjort uden minkskandalen.

For eksempel kunne han tydeligt huske, at han ikke havde set det brev, der blev sendt ud til minkavlerne om den ulovlige ordre om masseaflivningen.

Jakob Lund Poulsen spurgte også ind til et møde fra 6. november 2020, hvor Mogens Jensen ifølge mødereferatet deltog.

Under overskriften 'Kompensationssporet i referatet står der: »Der skal tilvejebringes tilstrækkelig hjemmel til at kunne håndtere besætningerne uden for zonerne.«

Udspørgeren ville vide, hvad de talte om på mødet?

»Jeg husker ikke konkret det her møde,« svarede Mogens Jensen.

»Okay,« lød det lettere opgivende fra Jakob Lund Poulsen.