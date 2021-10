Er du arkæolog, så får du ikke større hæder end den, som tre arkæologer modtog 1. oktober.

For deres banebrydende arbejde med databasen DIME blev de nemlig hædret med den største pris indenfor arkæologien herhjemme – den prestigefyldte Erik Westerby-pris på 100.000 kroner.

Databasen rummer 115.000 metaldetektorfund og vækker international opsigt som et af verdens største citizen science-projekter, oplyser Moesgaard Museum i en pressemeddelelse.

»Det er et skoleeksempel på samarbejde mellem borgere og museer«, lyder det fra Moesgaard Muserum

På få år er den digitale database DIME, hvor amatørarkæologer kan uploade billeder og info om deres fund, blevet en stor succes. Mere end 115.000 fund er registreret på databasen, som dermed skaber oversigt over landets mange fund, men også effektiviserer arbejdsprocessen med at registrere og vurdere fund som danefæ.

Bag databasen er Andres S. Dobat, lektor og ph.d. ved Aarhus Universitet og adjungeret kurator ved Moesgaard Museum, Peter Jensen Maring, ph.d. ved Moesgaard Museum og Aarhus Universitet samt Torben Trier Christiansen, museumsinspektør og ph.d. ved Nordjyske Museer, og det er altså de tre, der nu bliver hædret.

»DIME er verdens største borgerforskningsprojekt i arkæologi, og i både Norge, Finland, Holland og England forsøger de nu at kopiere vores model. Vi er blevet foregangsland på området,« siger Andres S. Dobat.

Det er også noget, som Torben Trier Christiansen er meget stolt over, og det glæder ham, at deres database også kan bruges af andre.

»Jeg er benovet over, at vi overhovedet kom i betragtning til så fin en pris. Det luner. Mest af alt glæder det mig, at andre også kan se, hvor epokegørende DIME er på tværs af både detektormiljø, museer og forskning,« forklarer han.

I begyndelsen var de tre prisvindere meget inspireret af British Museum, som siden 90’erne har haft en digital database over alle detektorfund i landet. Men dér er det fagfolk, der står for både registrering og beskrivelse af alle fund, mens det i DIME udføres af amatørerne. Nu har beundringen skiftet fortegn.

»I dag ser British Museum til os og vil kopiere os,« siger Andres S. Dobat.

De tre arkæologer håber, prisen vil gøre det nemmere at udvide borgerforskningen til andre områder af arkæologien.

»Selvom museerne ikke altid ønsker at modtage genstande, vil de gerne vide, hvad der findes og hvor, for det er et vigtigt bidrag til forskningen,« siger Andres S. Dobat og tilføjer:

»Vi vil gerne udvikle en mere radikal borgerforskning, hvor amatørarkæologerne ikke kun registrerer fundene, men også analyserer dem med udgangspunkt i forskningsartikler og relevante problematikker. En slags miniforskere. Det udhuler ikke vores job som fagfolk.«