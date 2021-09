Hvad skal du se, når du er i Aarhus?

Brugerne på TripAdvisor er ikke i tvivl. Her er de fem fedeste seværdigheder i Aarhus.

Hvor skal du gå hen, hvis du vil se Danmarks største samling af levende planter? Svaret er Botanisk Have. Her finder du cirka 10.000 arter, der er indsamlet gennem omkring 400 år, hvoraf nogle endda er helt udryddet i naturen. Som noget helt specielt kan du i havens væksthuse gå på opdagelse efter lærerige historier om planter og blomster og få et indblik i, hvordan vi mennesker påvirker og bruger naturen.

550 TripAdvisor-brugere giver i snit 4,5 stjerner ud af 5.

Møllevejen 10, 8000 Aarhus C

Foto: Christina Hazelden Vis mere Foto: Christina Hazelden

Er du vild med dyr og den friske luft, så kan du godt pakke picnickurven og drøne ud til Marselisborg Dyrehave. Haven strækker sig over 22 hektar og ligger en kort cykeltur fra midtbyen. Her kan du gå frit blandt dyrene, og du kan endda fodre dem, hvis du alligevel har pakket en gulerod eller et æble for meget.

Lige over 400 har været inde og give deres tilkendegivelse på TripAdvisor. Resultat: 4,5 stjerner ud af 5.

Ørneredevej 6, 8270 Højbjerg

Foto: Anders Trærup Vis mere Foto: Anders Trærup

Selvfølgelig er ARoS på listen. Den måske mest kendte seværdighed i Aarhus – og den er også svær at overse med den ikoniske regnbue. Det er et af Nordeuropas største kunstmuseer og et af de bedst besøgte kunstmuseer i Skandinavien. Så med andre ord kan du vist ikke sige Aarhus uden også at sige ARoS.

TripAdvisors brugere er imponerede over ARoS og især udsigten fra regnbuen. De kvitterer med 4,5 stjerner ud af 5 baseret på over 2.700 anmeldelser.

Aros Allé 2, 8000 Aarhus C

Foto: Foto/Medieafdelingen - Moesgaard Museum Vis mere Foto: Foto/Medieafdelingen - Moesgaard Museum

Der er godt nok et pænt stykke derud fra midtbyen, men det er cykel- eller køreturen værd. Her bliver fortiden bragt til live i Aarhus, og du bliver inviteret til at gå på opdagelse i datidens menneske. Men inden du bevæger dig indenfor, skal du gøre dig selv den tjeneste at nyde bygningen og naturen, der er i særklasse.

Det nærmer sig 2.000 anmeldelser, og resultat er næsten helt i top. 4,5 stjerner ud af 5.

Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg

Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Bum, bum bum. Vi har en vinder: Den Gamle By. Og der er vist ingen bedre måde at fejre Den Gamle Bys placering ved end at citere en af anmeldelserne: »Sikke en god og spændende oplevelse, og specielt tidsrejsen og 70er-udstillingerne var sublime.«

3.000 TripAdvisor-brugere kan næppe tage fejl. I hvert fald er det det antal anmeldelser, der flyver Den Gamle By ind på hjemmesidens førsteplads. 4,5 stjerner ud af 5.