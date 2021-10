Den tidligere Real Madrid-stjerne Fernando Gago skal skilles fra Gisela Dulko, som han har været gift med siden 2011.

Og det er meget forståeligt, at Gisela Dulko har givet den tidligere fodboldspiller det røde kort. Han har nemlig været utro med hendes bedste veninde.

Det skriver flere internationale medier, eksempelvis Daily Mail.

36-årige Gisela Dulko, som er tidligere tennisspiller, skulle have fundet Fernando Gago og veninden i hendes egen seng. Det fortæller Cinthia Fernandez, der er journalist i Argentina.

35-årige Fernando Gago. Foto: ANDRES LARROVERE Vis mere 35-årige Fernando Gago. Foto: ANDRES LARROVERE

»Hun åbnede døren, og der lå Fernando Gago sammen med en anden kvinde. De er blevet skilt grundet hans utroskab. Han var utro med hendes bedste veninde,« siger hun og fortsætter:

»Den gruppe af venner var fra deres børns skole. Derfor har Gisela Dulko sørget for, at børnene skifter skole.«

Veronica Laffitte er navnet på veninden, som nu er medskyldig i, at forholdet er gået i stykker. Hun er ejer af en danseskole.

35-årige Fernando Gago og Gisela Dulko har tre børn sammen. De er henholdsvis otte, seks og tre år.

36-årige Gisela Dulko. Foto: WILLIAM WEST Vis mere 36-årige Gisela Dulko. Foto: WILLIAM WEST

Det nu tidligere argentinske ægtepar har endnu ikke kommenteret på den mærkværdige historie. Det har ejeren af danseskolen heller ikke.

Fernando Gago nåede at spille mere end 50 kampe for Argentinas landshold, mens den tidligere midtbanespiller optrådte 121 gange for Real Madrid.