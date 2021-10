Den tidligere baseballstjerne Chris Gradoville mistede onsdag livet. Han blev 37 år.

Han var ved at lave en reparation på en lejebolig, som han havde solgt til et ejendomsfirma, da han blev skudt.

Politiet har anholdt Ladell Thornton. Han skulle angiveligt være lejeren af boligen. Nu er han så også mistænkt for mord. Det skriver TMZ.

Chris Gradoville, som spillede for Toronto Blue Jays fra 2004 til 2007, blev skudt flere gange af gerningsmanden og blevet fundet af ordensmagten, som reagerede på en meddelelse om flere skud.

Den tragiske episode skete i Omaha, som ligger i Nebraska i den centrale del af USA.

Den tidligere stjerne var tilknyttet Creighton University. Ed Servais, der er baseballtræner for universitetet, har kun rosende at sige om sin nu tidligere kollega.

»At have Chris som en del af vores hold de seneste 18 måneder har været fantastisk. Det skyldes, at han er et godt menneske og en fantastisk holdkammerat.«

Det amerikanske medie skriver i første omgang ingenting om, hvorfor Ladell Thornton skød og dræbte den tidligere Toronto Blue Jays-spiller.

Creighton University har ligeledes sendt en officiel meddelelse ud efter det tragiske dødsfald.

»Creighton-samfundet er decideret knust over at høre om Chris Gradovilles død,« lyder det helt præcist.