»Jeg tog fra mit barn, der havde det helt vildt skidt, fordi mors arbejde var vigtigere.«

Den sætning skriger til himlen i Michelle Vibergs ører. Det var dråben.

30-årige Michelle fra Aarhus kunne nemlig godt have brugt 'barnets første sygedag', da datteren Frida på 13 måneder var syg.

»Jeg ringede til min chef og fortalte, at Frida havde feber, og at jeg havde problemer med at finde pasning. Men jeg skulle på arbejde, fordi det var en aftenvagt, og der kan man ikke tage en 'barnets første sygedag',« fortæller Michelle.

Michelle og datteren Frida.

Og præcis den situation, der skar i moderhjertet, var en øjenåbner for hende.

Michelle Viberg er sygeplejerske på Skejby Sygehus. Hun elsker faget og kollegerne, men har alligevel valgt at tage en stor beslutning.

For mens flere tusinde sygeplejersker strejker i kampen for bedre lønninger, har Michelle valgt at sige op.

Hun synes nemlig, at tiden med familien er mere værd, fordi man i jobbet som sygeplejerske ikke får nogen anerkendelse for sit arbejde.

»Det, der gør allermest ondt, er, at du giver så meget af dig selv – du har et kæmpe ansvar – og så får du at vide, at det arbejde ikke er så meget værd som eksempelvis en folkeskolelærers. Det gør ondt,« siger Michelle og fortsætter:

»Min grundløn lyder på 25.000 kroner. Selv efter tillæg fra aften, nat, weekender og helligdage er jeg stadig ikke lige så meget værd som en folkeskolelærer.«

De mange aftenvagter fra klokken 15 til 23.15, weekend- og helligdagsarbejde og generelt alt for travle arbejdsdage til en løn på 25.000 kroner om måneden føltes meningsløst for Michelle.

Hun mener nemlig selv, at hun er mere værd. Og det er ikke mindst tiden med familien også.

»Når vilkårene er, som de er, og man ikke får nogen anerkendelse, så er det helt klart mere værd at sige jobbet op og bruge mere tid med familien,« siger hun.

Michelle Viberg har nu sagt op.

Det var dog ikke nogen let beslutning at søge nye veje, i og med at hun jo faktisk er glad for sit fag.

»Og så giver det også en følelse af svigt over for kollegaerne, som jo stadig har de dårlige vilkår,« siger hun.

Ifølge Michelle er hun dog langtfra den eneste, der vælger at sige op.

»Flere og flere af mine kollegaer gør det samme. Og stillingen, jeg forlader, er stadig ikke besat, fordi der ikke har været nogen ansøgere. Det er ikke attraktivt at arbejde på et sengeafsnit, når man ikke honoreres og anerkendes for det arbejde, man udfører,« siger Michelle og fastslår:

»Konsekvenserne bliver store, og I finder først ud af det den dag, I bliver indlagt.«

Michelle starter nyt job på onsdag. Hun skal sidde på kræftafdelingens forløbsenhed på Skejby Sygehus – et kontorjob med »helt andre vilkår«, som hun selv siger.

Arkivfoto. Sygeplejerskerne udvider strejken yderligere. Foto: Philip Davali

Onsdag aften kom det frem, at regeringen ville afslutte den igangværende konflikt, hvor sygeplejersker har strejket i ti uger. Det sker ved at ophøje en mæglingsskitse fra Forligsmanden til lov.

Dansk Sygeplejeråd har udtrykt bekymring for, at lovindgrebet vil have den konsekvens, at interessen for faget vil dale.