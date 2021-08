Søndag aften måtte politiet i Aarhus sætte efter en ung mand i bil, der kørte fuldstændig vanvittigt gennem byen.

Det udviklede sig hurtigt til en biljagt ud over det sædvanlige, da politiet forsøgte at stoppe vanvidsbilisten, der viste sig at være en 23-årig mand. Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Den unge bilist blev første gang bemærket, da en patrulje på vej mod Aarhus Centrum på Viborgvej opdagede en grå Peugeot, der kørte mistænkeligt. Da politiet forsøgte at nærme sig bilisten, begyndte en vild biljagt gennem hele byen, der først endte efter adskillige minutter og med en stor indsats fra flere styrker.

Undervejs nåede bilisten, der i forvejen var frakendt sit kørekort, næsten at køre flere borgere ned, da han bragede gennem gaderne med en fart på over 120 km/t, ligesom han kørte spøgelseskørsel gennem byen.

Hverken politi eller vanvidsbilisten kom til skade, da politiet påkørte den grå Peugeot for at stoppe bilisten. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Hverken politi eller vanvidsbilisten kom til skade, da politiet påkørte den grå Peugeot for at stoppe bilisten. Foto: Presse-fotos.dk

Efter en større jagt måtte politiet til sidst i et forsøg på at stoppe bilisten påkøre den grå Peugoet foran politigården. Hverken vanvidsbilisten eller politiet kom til skade.

»Det er fuldkommen vanvittigt, det er simpelthen et mirakel, at ingen er kommet noget til. Han kørte som en gal, det stod virkelig grelt til, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, Flemming Lau, til Aarhus Stiftstidende.

Efter den dramatiske påkørsel blev den unge mand straks anholdt, og han er nu i politiets varetægt, mens de undersøger hvor mange sigtelser, der er tale om.

Efter hændelsen søger Østjyllands Politi vidner, der har set den vilde biljagt. Det skriver de på Twitter.