Mette Frederiksen og Statsministeriet ventede 132 dage med at oplyse om de slettede sms'er, efter at de af Minkkommissionen var blevet bedt om at udlevere dem.

Først 8. september skrev ministeriet et brev, hvor det oplyste om den automatiske sletning af beskeder, oplyser kommissionen til B.T.

Tiden er ifølge it-eksperter en afgørende faktor i at kunne gendanne sms-beskeder, og derfor kan perioden på over fire måneder have gjort arbejdet endnu sværere.

Sagen om de slettede sms-beskeder begyndte, da B.T. tirsdag kunne afsløre, at Mette Frederiksens stabschef og særlige rådgiver, Martin Justesen, har sat sin mobiltelefon til automatisk sletning af beskeder.

Det kom frem, efter B.T. igennem ti måneder havde forsøgt at få aktindsigt i en sms-korrespondance mellem Martin Justesen og tidligere fødevareminister Mogens Jensens spindoktor, der fandt sted under minksagen.

Først efter en klage til myndighedernes vagthund, Ombudsmanden, udtalte Statsministeriet, at korrespondancen var slettet, og at der var en praksis med automatisk sletning.

Ud over den langvarige proces viser det sig også nu, at Statsministeriet ventede over fire måneder med at oplyse Minkkommissionen om de slettede sms-beskeder.

Martin Justesen, Mette Frederiksens stabschef og særlige rådgiver. Foto: Liselotte Sabroe

Allerede 29. april blev Mette Frederiksen og Statsministeriet bedt om at udlevere sms-beskeder, der kunne være relevante for Minkkommissionens arbejde.

'Vi anmoder dem om at påbegynde indsamling af alt materiale, som kunne være relevant for kommissionens arbejde. Det kunne for eksempel være dokumenter, herunder breve, notater, notitser, mail, sms'er og chats,' stod der i brevet, oplyser Minkkommissionen til B.T.

Over fire måneder senere, 8. september, sendte Mette Frederiksens ministerium et brev retur.

Her står der, at Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen, departementsråd Pelle Pape og stabschef og særlig rådgiver Martin Justesens telefoner er sat til automatisk at slette sms'er efter 30 dage.

Tiden er helt afgørende for at gendanne sms-beskeder, forklarer Niels Elgaard Larsen, ph.d. i datalogi fra Københavns Universitet.

»Jo hurtigere man kan komme i gang, jo større er chancen for at kunne genskabe,« siger han og uddyber:

»Når man sletter ting fra en telefon, bliver de typisk ikke rigtig slettet, man gør bare plads til nye ting. Men det betyder så også, at hvis man bruger telefonen, så bliver det skrevet på disken, og så risikerer man at overskrive andre slettede ting.«

»Så jo længere perioden er, hvor man bruger telefonen, jo større er chancen for at overskrive de områder, hvor de slettede ting faktisk lå. Derfor burde de have slukket alle telefoner og lagt dem i skuffen, så de ikke blev brugt,« forklarer Niels Elgaard Larsen, der også er næstformand i IT-Politisk Forening.

B.T. har søndag og mandag forsøgt at få Statsministeriets svar på, hvorfor det først efter 132 dage oplyste Minkkommissionen om de slettede sms'er.

Det har endnu ikke været muligt at få et svar.

Arbejdet med at genskabe sms'erne er stadig i gang. Ifølge Minkkommissionen er det endnu ikke lykkedes.

Fredag oplyste Justitsministeriet, at politiets teknikere skal hjælpe med opgaven.