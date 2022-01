Aarhusianerne kunne lørdag morgen vågne op til en stor gave.

Hvor de fleste formentlig lå i deres seng med lidt ømme hoveder efter nytårsaften, var en gruppe morgenfriske muslimer klokken 8 samlet på Store Torv i Aarhus for at rydde op.

»For os er det vigtigt, vi udtrykker os som både muslimer og danskere. En vigtig måde at gøre det på er at bidrage til samfundet; at udvise kærlighed, solidaritet og støtte til vores medmennesker og til det danske samfund,« siger Falah ud Din, der er teolog og imam, og som var på Store Torv i Aarhus for at rydde op.

Muslimer for fred iværksætter en række aktiviteter til gavn for samfundet. Bag initiativet står Islams Ahmadiyya Menighed.

Og nytårsoprydningen er ikke en ny tradition – tværtimod mener Falah ud Din, at de har iværksat oprydning nytårsdag i 30-40 år.

Der var dog lidt færre i år – kun fem var samlet på den Store Plads, i modsætning til de forgående år, hvor 10-15 stykker plejer at være en del af oprydningsteamet.

Gruppen samlet på Store Torv i Aarhus. Vis mere Gruppen samlet på Store Torv i Aarhus.

Det skyldtes coronasituationen, hvor muslimer for fred ønskede at være mere forsigtige. De lykkedes dog med at rydde hele Store Torv alligevel – og det var til glæde for aarhusianerne.

»Vi fik meget positive reaktioner. Jeg var overrasket over, hvor meget folk virkelig værdsætter det. De kunne bare være gået forbi, men de kom med kommentarer som ‘godt initiativ’og ‘flot arbejde’,” fortæller Falah ud Din.

Det er typisk folk fra menigheden, der deltager i oprydningen, men Falah ud Din fortæller, at initiativet er åbent for alle på tværs af religion og overbevisning.

Der er dog også en særlig grund til, at overskuddet var lidt større ved den muslimske gruppe nytårsmorgen, end for de fleste andre.

»Vi fejrer nytår, men på en måde, som vi synes er godt for ens krop og sjæl. Som muslimer må vi ikke drikke alkohol, så vi har ikke tømmermænd. Og så foretrækker vi at stå tidligt op nytårsdag og bede en bøn for det nye år, så vi var oppe alligevel,« siger Falah ud Din.

Han forklarer videre, at det for gruppen også handler om at vise kærligheden til det danske samfund som muslim.

»Det handler for os om at vise, at islam handler om fred og om at støtte det samfund, man lever i. At vise sin kærlighed til samfundet og være velintegreret. En del af troen er, at man elsker det land, man bor i og støtter det,« afslutter Falah ud Din.

Initiativet er ikke kun i Aarhus, også i København fik de glæde af initiativet, hvor muslimer for fred ryddede op på Københavns Rådhusplads.