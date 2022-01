En 43-årig kvinde starter sit 2022 med et grundlovsforhør i retten i Aarhus.

Hun er sigtet for et lidt bizart butikstyveri.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Kvinden er sigtet for, at hun har forsøgt at stjæle kød for mere end 10.000 kroner.

Det var i Kvickly på Ringvej Syd i Viby, at kvinden forsøgte sig med tyveriet.

Kvinden blev fremstillet i grundlovsforhør klokken 10.30 lørdag.

Hun har en del sigtelser for butikstyverier fra tidligere.

B.T. fortalte tidligere lørdag om en mand, der havde sparket og spyttet på en politibetjent i forbindelse med en anholdelse nytårsaften.

Den mand skal også i grundlovsforhør lørdag klokken 11.15.

Han sigtes blandt andet for overtrædelse af fyrværkeriloven ved at smide et kanonslag efter en anden person på Dagmar Hansens Gade i Risskov, efterfølgende overfaldt han den samme person med knytnæveslag.



Da politiet ankom til stedet tog han kampen op mod patruljen, herunder sparkede han en betjent.



Derfor sigtes han ligeledes for vold og vold mod polititjenestemand.