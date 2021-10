Anne Arhnung, der er direktør for Landbrug & Fødevarer, har valgt at sige op med øjeblikkelig virkning.

Det skriver TV 2.

Her kan man læse, at opsigelsen kommer i kølvandet på sexismesagen i Danbred. Her skal der ifølge mediets oplysninger have været uenighed i den politiske ledelse om håndteringen.

Anne Arhnung har netop kunnet fejre, at hun har været i Landbrug & Fødevarer i 25 år.

Det skete 7. august i år.

Sagen om Danbred, som Landbrug & Fødevarer er delejer af en del af, omhandler den tidligere direktør Thomas Murrmann Henriksen.

Han skal have udsat flere kvinder for sexchikane. En af kvinderne skal den nu tidligere direktør i Danbred have jagtet i flere år.

Det er også kommet frem, at en af kvinderne har fået en erstatning på 700.000 kroner, mens andre kvinder i sagen skal have fået tilbudt mellem 25.000-50.000 kroner.

DanBred er primært ejet af brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer og arbejder inden for grisegenetik. Virksomheden sælger avlsdyr og sæd til store dele af verden. Sidste år omsatte DanBred for 1,2 milliarder kroner.