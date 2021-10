Det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines er gået konkurs.

Det bekræfter den kendte nordjyske rigmand og indehaver af selskabet Eigild B. Christensen overfor B.T.

»Ja, det er vi nødt til. Pandemien ødelagde det. Vi er stoppet op og kommet lidt i gang, og nu er det endt op med, at vi er i en vintersæson. De næste seks måneder vil vi tabe 5 millioner om måneden, og så var det bedre at lukke nu,« siger Eigild B. Christensen til B.T. og uddyber:

»Vi skal til at finde ud af, hvad der skal ske nu. Vi har tabt 80-100 millioner. Det vigtigste er at få lukket det meste ned. Flyene er mit problem, for de er leaset hos mig. Det er dårlig timing, men nogle gange er man nødt til at være fornuftig og sige, at nu kommer vi ikke videre,« uddyber den nordjyske rigmand.

Great Dane Airlines har længe været udfordret af dårlig økonomi.

B.T. har tidligere fortalt, at årsresultatet for 2020 viste et underskud på -50,6 millioner kroner.

Og 2020-resultatet var en fordobling af underskuddet fra 2019, der dengang lød på -25,3 millioner kroner.

Great Dane Airlines blev stiftet i 2018 af selskabets administrerende direktør Thomas Hugo Møller. Den første flyvning gik til den græske ø Rhodos 14. juni 2019.

