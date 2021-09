»Vi har en alvorlig advarsel til hundeejere og særligt hvalpeejere på Fyn.«

Sådan indleder AniCura Odense Dyrehospital et opslag på Facebook.

Opslaget handler om, at en række hundehvalpe har spist en giftig svamp på Fyn.

En af dem, der så til, imens hans hundevalp måtte give op efter indtagelsen af svampen, var Martin Pedersen.

B.T. kunne tidligere fortælle, at Martin Pedersen var ude at gå tur med sin kun to uger gamle labrador Tikko, da det pludselig gik galt.

»Det var virkelig hårdt at se, hvor stærkt det gik. Energien var helt væk,« forklarer Martin Pedersen om Tikkos tilstand.

Hundehvalpen Tikko havde spist en svamp ved navn almindelig netbladhat.

Det var en meget giftig én af slagsen, hvilket Martin ikke var klar over på det tidspunkt. Han holdt dog et vågent øje med hunden.

»Den havde tynd mave, og afføringen piblede ud af den som vand. Samtidig prøvede den at rejse sig, men kunne ikke.«

Hundehvalpen Tikko kom på dyrehospital, men familiens nye hundehvalp stod ikke til at redde.

»Min søn fik kysset og krammet en sidste gang. Jeg har aldrig set ham så ødelagt før,« fortæller Martin Pedersen, der tilføjer:

»Jeg skal også være den første til at erkende, at jeg tudede hos dyrlægen.«

Oplevelsen fik Martin Pedersen til tasterne på Facebook.

Han advarerede om, at andre hvalpeejere skulle være ekstremt forsigtig overfor svampene, der lige nu findes mange steder.

Facebook-opslaget blev delt mere end 3600 gange. Men desværre har man set lignende tilfælde hos AniCura Odense Dyrehospital.

»Vi har nu set tre forfærdelige tilfælde af hvalpe, som var så alvorligt syge ved ankomsten på dyrehospitalet, at de måtte aflives indenfor få timer,« skriver dyrehospitalet i opslaget.

Fælles for de tre tilfælde var, at de havde spiste svampe i naturen, hvilket medførte nogle af de samme symptomer, som Martin Pedersens hund havde.

»Symptomerne opstår cirka fra 2 til 12 timer efter indtagelse og starter med opkastninger og eventuelt diarré.«

»Herfra går det hurtigt fra galt til kritisk,« står der i Facebook-opslaget.

Hvis ens hundehvalp får symptomper, anbefalder Odense Dyrehospital, at man hurtigst muligt får sin hund tilset. Hundehvalpen på billedet har ikke spist en giftig svamp. Vis mere Hvis ens hundehvalp får symptomper, anbefalder Odense Dyrehospital, at man hurtigst muligt får sin hund tilset. Hundehvalpen på billedet har ikke spist en giftig svamp.

Derfor opfordrer dyrehospitalet til, at man skal være meget opmærksom, når man er i naturen.

»Skulle det ske, at jeres kæledyr indtager svampe, så ring til os med det samme!«

»Tiden er en vigtig faktor og vi skal i gang med en behandling hurtigst muligt,« skriver dyrehospitalet.

Martin Pedersen og resten af familien har fået en ny hundehvalp ved samme navn. Men han håber på, at hundeejerne er opmærksomme på svampen i naturen.

»Det har faktisk chokeret mig, hvor mange steder der er de her svampe. Bare jeg holder tilbage for rødt lys, ser jeg dem,« fortæller Martin Pedersen.