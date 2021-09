Jørn Bonnesen satte Odense Håndbold på det danske og europæiske landkort.

Det fortæller klubbens direktør Lars Peter Hermansen til B.T. oven på nyheden om Bonnesens død.

Jørn Bonnesen, bestyrelsesformand og aktionær i Odense Håndbold, døde søndag efter kort tids sygdom.

»Vi er i dyb sorg og chok over, at han ikke er hos os mere. Vi var klar over, at han var syg, men tingene er gået meget hurtigt. Det er en trist dag for hans familie og for Odense Håndbold,« siger Lars Peter Hermansen.

»Jørn var en livsglad person med et kæmpe hjerte og et kæmpe overskud og passion for det, han brændte for. Når han var ved ens side, var man i gode og sikre hænder,» fortsætter Lars Peter Hermansen.

Da Odense Håndbold var truet af konkurs, trådte Jørn Bonnesen til og reddede klubben med en række andre aktionærer.

»Med Jørn i spidsen for håndboldselskabet fik han andre til at tro på projektet.«

»Det er i høj grad hans fortjeneste, at klubben er, hvor den er i dag. Jørn er en af årsagerne til, at man fik reddet Odense Håndbold fra konkurs,« siger Odense-direktøren.

Odense Håndbold oplyser, at Jørn Bonnesen, der var advokatuddannet, søndag sov ind i sit hjem efter kort tids sygdom.

Jørn Bonnesen blev 73 år gammel.

Hans arbejde med klubben kulminerede sidste år, da fynboerne vandt klubbens første DM-titel og pokalturnering i en historisk double-triumf.